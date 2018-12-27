Строительство коричневой линии петербургского метро отстает от графика

Строительство коричневой, Красносельско-Калининской линии, откладывается на год, пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителей комитета по транспорту. На этой ветке должны появится станции «Юго-Западная» и «Путиловская».

Открытие новых станций было запланировано на 30 июня 2022 года. Как пишет издание, «Метрострой» должен был предоставить в Смольный план по ликвидации отставания в строительсве, но пока не сделал этого.

В самой компании утверждают, что сроки сдачи линии переносятся из-за бюрократических трудностей. Кроме того, по словам строителей, чиновники отказались предоставлять дополнительно 2,65 млрд рублей в качестве аванса.

В комитете поясняют, что «Метрострой» выполнил работы на 0,565 млрд рублей, а освоить нужно было еще 0,964 млрд рублей.

Ранее стало известно, что открытие станции метро «Горный институт» откладывается на два года. Сейчас готовность тоннелей между «Горным» и «Театральной» — 31,2 %.

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что Смольный хочет разорвать контракт с «Метростроем» из-за задержки строительства еще одной ветки метро — Фрунзенского радиуса, куда входят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Их должны были сдать до конца 2018 года.