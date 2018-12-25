В Петербурге появилась схема новых велодорожек на 2019 год

Появилась схема строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. Об этом «Собака.ru» рассказали в Городском центре управления парковками.

«В этом 2018 году сделали паузу в стройке, — рассказывает представительница Центра Дарья Табачникова — Построили только Фонтанку, Яхтенную, набережную Макарова и мост Бетанкура. Но зато запроектировали весь 2019 год. Это важно, потому что проектировать и строить в один год очень сложно, качество страдает».

Также отмечается, что за 2017 и 2018 годы количество велосипедистов в городе увеличилось в два раза.



