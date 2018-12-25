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В Петербурге появилась схема новых велодорожек на 2019 год

Появилась схема строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. Об этом «Собака.ru» рассказали в Городском центре управления парковками.

 

«В этом 2018 году сделали паузу в стройке, — рассказывает представительница Центра Дарья Табачникова — Построили только Фонтанку, Яхтенную, набережную Макарова и мост Бетанкура. Но зато запроектировали весь 2019 год. Это важно, потому что проектировать и строить в один год очень сложно, качество страдает». 

Также отмечается, что за 2017 и 2018 годы количество велосипедистов в городе увеличилось в два раза. 

 

Инструкция: как безопасно ездить на велосипеде по Петербургу

 

К 2019 году в Петербурге появится еще 43 км велодорожек. Новые маршруты также построят на юге города  — велодорожки общей протяженностью 10 км появятся на улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы) до Софийской улицы и от Бухарестской улицы до центра.

Полоса вдоль Фонтанки — камень преткновения для велотранспорта. Она регулярно запаркована машинами, а зимой завалена снегом. Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.

В 2018 году в Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. Объект установлен у пешеходного перехода около дома 45 по Морской набережной, идущей вдоль Малой Невы, Петровского фарватера и Финского залива. 


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