В Петербурге появилась схема новых велодорожек на 2019 год
Появилась схема строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. Об этом «Собака.ru» рассказали в Городском центре управления парковками.
«В этом 2018 году сделали паузу в стройке, — рассказывает представительница Центра Дарья Табачникова — Построили только Фонтанку, Яхтенную, набережную Макарова и мост Бетанкура. Но зато запроектировали весь 2019 год. Это важно, потому что проектировать и строить в один год очень сложно, качество страдает».
Также отмечается, что за 2017 и 2018 годы количество велосипедистов в городе увеличилось в два раза.
К 2019 году в Петербурге появится еще 43 км велодорожек. Новые маршруты также построят на юге города — велодорожки общей протяженностью 10 км появятся на улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы) до Софийской улицы и от Бухарестской улицы до центра.
Полоса вдоль Фонтанки — камень преткновения для велотранспорта. Она регулярно запаркована машинами, а зимой завалена снегом. Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.
В 2018 году в Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. Объект установлен у пешеходного перехода около дома 45 по Морской набережной, идущей вдоль Малой Невы, Петровского фарватера и Финского залива.
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