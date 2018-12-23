Летний сад в Кронштадте открыли после капитального ремонта

Здесь и далее фото: Комитет по благоустройству СПб

Об окончании работ сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. При воссоздании сада были учтены его основные композиционные элементы — две главные параллельные аллеи связаны между собой системой пейзажных дорог и площадок. Специалисты воссоздали на ней большой грот, высадили молодую дубовую аллею, которая к началу ремонта сохранилась в малых количествах. Она завершается смотровой площадкой с видом на Никольский Морской собор и Доковый бассейн, а также оборудована пандусом, что позволяет находится на ней людям с особыми потребностями.

Специалисты также подлечили старые деревья. Исторический дуб адмирала Макарова окружили оградой из соображений сохранности. В саду появились 145 молодых лип, дубов, каштанов, яблонь и лиственниц, а также 3,4 тысячи кустов сирени, розы и спиреи. Старинных зданий в Летнем саду Кронштадта не сохранилось, но при реконструкции были заложены цветники, повторяющие контуры фундаментов дома Петра I.

Пресс-служба также сообщает о том, что в саду появилось освещение — в короткие световые дни, характерные для зимнего периода, посетителям не придется отказываться от прогулок. За освещение отвечал комитет по энергетике. А историческое ограждение Летнего сада восстановила администрация Кронштадтского района.