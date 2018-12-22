Неизвестный альбом группы «Кино» издадут в Петербурге

Неизданный альбом группы «Кино» «Любовь – это не шутка» впервые будет издан в Петербурге. Пластинка, которую после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». Об этом «Фонтанке» рассказал шеф независимого лейбла Maschina Records Максим Кондрашов.

«Оригинальная мастер-лента сохранилась у Игоря Тихомирова (басист группы «Кино»- Прим. Ред.). Альбом писали на студии Алексея Вишни, но тогда решили не публиковать запись. Она не очень понравилась самой группе», – рассказал нынешний издатель наследия «Кино».

По словам Кондрашова, после запуска процесса реставрации всех исходных студийных записей «Кино» музыканты группы решили издать альбом именно так, как он был записан 32 года назад.