Открытие станции метро «Горный институт» перенесли на два года

Станцию «Горный институт» не откроют в ноябре 2019 года, как планировалось изначально. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Все объекты на новом участке оранжевой ветки от «Спасской» до «Горного института» запустят в 2021 году. Сейчас готовность тоннелей между «Горным» и «Театральной» — 31,2 %. Объясняется это тем, что «Метрострой» не закупил необходимые комплектующие вовремя, а подрядчик опоздал со сборкой щита для одного из ходов станции.

Ранее в Смольном утвердили схему развития петербургского метро. Новые станции разделили на категории исходя из предполагаемых сроков их строительства. На схеме указан прежний срок сдачи станций Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары») — 2018 год, хотя в конце ноября стало известно, что эти объекты не готовы.

В конце октября стало известно, что «Метрострой» не выполнил план по строительству станций Фрунзенского радиуса. До их открытия оставалось 2 месяца, а правительство Петербурга продлило контракт на строительство станций Фрунзенского радиуса метро («Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары») до мая 2019 года. Их открытие было запланировано до конца 2018 года.