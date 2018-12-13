В «Севкабель Порт» пройдет независимая ярмарка современного искусства

В Петербурге с 22 по 23 декабря пройдет седьмая независимая ярмарка современного искусства «Санкт-Догвилльбург: город художников, город собак». Ярмарка будет работать с 12:00 до 22:00 в пространстве «Севкабель Порт».

На ярмарке, которая традиционно предлагает альтернативу коммерческим галереям, гости увидят работы более 100 петербургских современных художников, среди которых Наталья Шапкина, Анастасия Котылева, галерея Naviculla Artis, BZMST (Безместье), галерея на колесах Лизаветы Матвеевой, база Север-7: Нестор Энгельке, Александр Цикаришвили, Анна Андржиевская, Петр Дьяков, Олег Хмелев, детский павильон и Лиза Цикаришвили, виртуальная галерея KZ gallery Кати Михатовой, галерея «Егорка»: Аня Терешкина, Настя Макаренко, Павла Маркова и многие другие.

Участники создадут на площадке общественного пространства архитектурные инсталляции, проведут перформансы, организаторы также обещают живые выступления независимых музыкантов, dj-сеты, самоорганизованные танцполы и другие художественные проекты, ориентированные на непосредственное участие зрителей.

Стоимость входного билета: 250 рублей. Подробности можно узнать здесь.