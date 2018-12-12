Уикенд в Петербурге с 13 по 16 декабря
Фестиваль в честь юбилея Юрия Темирканова, концерты Хаски и «IC3PEAK», а также заявленный на «Оскар» от Белоруссии фильм «Хрусталь» в прокате – как весело провести эти выходные в городе.
с 12-8 декабря-января
Центр Михаила Шемякина
В центре Михаила Шемякина покажут старинные елочные игрушки и маски с советских маскарадов из собрании Гули Ефановой. Выставка станет продолжением экспозиции «Михаил Шемякин. На игле карнавала».
с 12-11 декабря-января
Музей Достоевского
Писатель Александр Солженицын, которому в 2018 году исполнилось бы 100 лет, был фотолюбителем. Сделанные им снимки покажут на выставке, организованной в музее Достоевского. Черно-белые кадры из личного архива сделаны в 1950-х – 1960-х годах, когда его освободили из казахского Степлага и отправили в «вечную» ссылку в аул Кок-Терек.
12-31 декабря
«Свиное рыло»
Объединение «Колдовские художники» проведет в своей галерее «Свиное рыло» предновогоднюю выставку. Среди участников экспозиции – Николай Копейкин, Вася Ложкин, Кирилл Миллер, Андрей Кагадеев, Николай Васильев, Михаил Гавричков и многие другие.
с 13 декабря
Основанный на одноименной серии комиксов фильм о супергерое вселенной DC. Сын смотрителя маяка узнает, что его мать на самом деле – королева Атлантиды. Как обычно бывает у полубогов, ему предстоит осознать свою половинчатую человеческую природу и смириться с необходимостью стать правителем семи морей.
с 13 декабря
Приквел франшизы о трансформерах (и первый фильм серии, снятый не Майклом Бэйем). Скрываясь от погони, Бамблби прячется на автомобильной свалке. Там его находит 17-летняя Чарли.
с 13 декабря
Анимационный ответ старту в прокате «Аквамена» от вселенной Marvel с посылом «Не Питером Паркером единым». Оказывается, в параллельных реальностях существует еще несколько Человек-пауков: от живущего в Бруклине чернокожего подростка и аниме-дивы до поросенка.
с 13 декабря
Праздничная сказка от создателей «Зверопоя» и «Гадкий я». Как и всегда, Гринч (даже анимационный) хочет одного: испортить Рождество и Новый год (в российской адаптации). Для этого он притворяется Санта-Клаусом, а любимого пса наряжает оленем. Озвучил Гринча Бенедикт Камбербэтч.
с 13 декабря
Драмеди Дарьи Жук о внутренней и внешней свободе выдвинута на «Оскар» от Беларуси. Диджей Веля (умница, красавица, ученица Дмитрий Брусникина и жена рэпера Хаски Алина Насибуллина) мечтает уехать в США. Из-за ошибки в поддельной справке на визу ей приходится стать частью незнакомой семьи.
с 13 декабря
Фильм Аличе Рорвахер получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Как часто бывает у Аличе, одну из ролей играет ее старшая сестра Альба Рорвахер. В небольшой итальянской деревне время остановилось. Местные жители, как рабы, принадлежат маркизе де Луна. Но все меняется, когда молодой аристократ Танкреди заводит дружбу с простодушным Лазарем — одним из деревенских юношей.
с 13 декабря
Семейная сказка про рождественские приключения старика Петсона и предприимчивого кота Финдуса, основанная на знаменитой книжной франшизе. Друзьям предстоит разобраться со множеством дел, чтобы все-таки отметить праздник.
с 13 декабря
Документальный фильм Германа Васке состоит из серии интервью знаменитых творцов от Джима Джармуша, Дэвида Боуи и Умберто Эко до Марины Абрамович, Далай-ламы и Квентина Тарантино. Все они рассуждают о том, из какого сора растет искусство и креативность.
13 декабря
19:00
«M-1 Арена»
В четверг, 13 декабря, на недавно превращенном в концертную площадку спортивно-развлекательном комплексе «M-1 Арена» прозвучат оперные арии. В первом живом концерте «Опера на Арене» примут участие Владимир Галузин, Мария Баянкина и Олеся Петрова.
13 декабря
19:00
«Родина»
В пятницу в киноцентре «Родине» пройдет показ культового триллера «Бассейн» с Аленом Делоном и Роми Шнайдер. В январе следующего года картине исполняется 50 лет.
13-16 декабря
Artplay Spb
У Петербургского книжного салона, который традиционно проходит весной, появилась зимняя версия. С 13 по 16 декабря в центре дизайна Artplay Spb книги можно приобрести по цене от издательств. Главным событием станет публичный диалог писателя Евгения Водолазкина с режиссером Кшиштофом Занусси. Завершится ярмарка концертом, на котором выступят Марины Кацуба, Тося Чайкина, Нина Карлссон и другие.
13-14 декабря
«Скотный двор»
13 декабря в «Скотном дворе» пройдет очередное поэтическое караоке. На этот раз под музыку композитора и режиссера Настасьи Хрущевой будут читать стихи двух Григорьевых – Олега и Геннадия. На следующий день здесь же пройдет вручение Григорьевской премии. Она была учреждена в 2010 году в память о поэте Геннадии Григорьеве его сыном Анатолием совместно с критиком, переводчиком и общественным деятелем Виктором Топоровым. Вход на оба мероприятия свободный.
до 16 декабря
«Великан Парк»
С 12 по 16 декабря в киноцентре «Великан Парк» в четвертый раз пройдет Фестиваль кино Португалии в Петербурге. В программе – эранизация романа Фернау Мендеша Пинту «Странствие», картина-реконструкция «Кино, Мануэль Де Оливейра и я», драма «Груз» и другие. Вход на сеансы бесплатный, но только по предварительной регистрации. Подробнее здесь.
14-26 декабря
Филармония
Маэстро Юрию Темирканову исполнилось 80, и его фестиваль «Площадь Искусств» посвящен юбилею. Программа впечатляющая. На концертах в честь Юрия Хатуевича выступят чуть ли не все хедлайнеры от классики: Юрий Башмет, Марис Янсонс, Юлиан Рахлин, Вадим Репин, Гидон Кремер, Паата Бурчуладзе и многие другие.
14 декабря
19:00
Art of Foto
Благотворительный фонд AdVita проведет в Петербурге аукцион «Фотографии, меняющие жизнь». Все вырученные средства пойдут на лечение людей с онкологическими заболеваниями. Среди работ, которые передали для аукциона — снимки Юрия Молодковца, Сергея Максимишина, Евгении Мурашовой, Александра Петросяна, Гунара Бинде (Латвия), Чо Ин Чжина (Южная Корея) и других фотографов. Подробности здесь.
14 декабря
20:00
«А2»
Рэпер Хаски, чьи концерты отменяли в регионах, будет петь свою музыку в клубе «А2» в пятницу. Музыкант исполнит самые громкие хиты: «Панелька», «Черным-черно», «Ай» и «Иуда».
14-15 декабря
Центр имени Курехина
Восьмой фестиваль «Арт-стена» откроется 14 декабря в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Посетители увидят на фотоснимках лучшие работы предыдущих лет, а также новые произведения. Среди авторов, например, художник Стас Багс.
с 15 декабря
«Пассаж»
Центр «Антон тут рядом» проведет 15 декабря в Петербурге круглый стол, в рамках которого соберет ведущих экспертов в области расстройств аутистического спектра (РАС). В этот же день в «Пассаже» откроется фотовыставка «Незнакомые друзья» культового петербургского фотографа Сергея Максимишина. Она посвящена жизненному пространству людей с РАС, их взаимодействию с окружающими людьми и миром вокруг. Ее куратором стал Аркадий Ипполитов.
15-16 декабря
В «Порту Севкабель» в субботу и воскресенье пройдет новогодний маркет у моря. Его гости смогут купить подарки к Новому году, среди которых украшения от петербургских дизайнеров, одежда, косметика, посуда, игрушки, книги, сладости и рождественские венки. Всего предполагается около 100 различных лавок. Помимо этого в программе — выступление «Нескучного хора» и диджеев, а также большой новогодний фудкорт и рынок выходного дня от проекта #онипожратьлюбят. Вход свободный.
15 декабря
12:00
Лиговский пр., 60
Спортивный комментатор Федор Погорелов проведет экскурсию для Дом культуры Льва Лурье. Он расскажет, какие суммы проигрывали в карты в 70-х, как сложились судьбы основателей главных городских преступных группировок 80-90-х и многое другое. Пешая прогулка – от сада Сан-Галли до Владимирского проспекта.
15 декабря
19:00
Эрмитажный театр
15 декабря в Эрмитажном театре покажут спектакль «Рождественские песенки» на стихи Бродского и Пастернака. Поставил его режиссер Большого театра кукол Руслан Кудашов, а главную роль в нем исполняет Ксения Раппопорт. Спектакль является частью благотворительного рождественского сочельника, и все деньги от продажи билетов пойдут на нужды благотворительного фонда «Дети-бабочки», подопечными которого являются дети с редким генетическим заболеванием — «буллезный эпидермолиз».
15-25 декабря
C 15 по 25 декабря пройдет всероссийская акция «День короткометражного кино-2018». В Петербурге представят 9 программ (5 некоммерческих, 3 коммерческих и одна специальная он-лайн программа на платформе «Пилигрим»). Среди городских площадок, которые участвуют в акции – Ленфильм, СПбГБУК «Кино-досуговый центр «Чайка», СПбГИКиТ.
15 декабря
19:00
Охта Lab
Научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор двух бестселлеров об иррациональном человеческом поведении Ася Казанцева вместе с гостями Охта Lab разберется, действительно ли музыка может менять наш мозг.
15 декабря
19:00
«КПД»
Еще одна группа, помимо рэпера Хаски, столкнувшаяся с запретом своих концертов в регионах. Предполагается, что в Петербурге IC3PEAK («Айспик») выступят в клубе «КПД», который находится в «Порту Севкабель».
15 декабря
19:00
«Юбилейный»
Петербургская группа The Hatters даст концерт в 15 декабря ДС «Юбилейный». Он станет заключительным в туре – «Шляпники» объехали более 30 городов России. Помимо самой группы, на сцену в этот вечер Little Big, Гарри Топор, Тони Раут, Александр Бон и Игорь Паньков.
15 декабря
19:30
«Родина»
В киноцентре «Родина» 15 декабря вновь покажут на большом экране фильм по мотивам романа Ирвина Уэлша «Дерьмо» о шотландском детектив Брюсе Робертсоне. В фильме его играет Джеймс МакЭвой.
15 декабря
20:00
«Лендок»
Актер и музыкант Петр Мамонов в субботу, 15 декабря, выступит на сцене «Лендока». Конкретная программа неизвестна, но это и не нужно – каждое выступление Петра Николаевича сочетает элементы панк-концерта и проповеди.
15 декабря
20:00
«А2»
В конце марта у Андрея Лысикова (ака Дельфин) вышел десятый и самый политизированный в его карьере альбом «442»: все треки в нем названы цифрами, а агрессивным рефреном звучат строки «если правда одна, значит у каждого своя ложь». Треки с него он исполнит на концерте в субботу.
15 декабря
23:00
«Центральная станция»
В субботу в Петербурге пройдет очередная вечеринка Loshadka Party. Гости вечеринки окунутся в торжество страсти, подлинного декаданса и богемного рейва, безумной сексуальности и адреналина – в честь наступления Нового года, конечно! За музыкальный кураж отвечают Olympia ( экс-Little Big ), Kto DJ, Estrin, E - Zoom, Kosinus, Bad Bonus, Dim Po и другие.
16 декабря
12:00
«Голицын Холл»
В воскресенье в пространстве «Живая Библиотека» в «Голицын Холле» пройдет фестиваль #нестыднофест. Петербуржцев научал не стыдиться своей внешности, вкусов и убеждений. В рамках флешмоба каждый желающий может рассказать свою историю. Петербуржцам прочитают лекции о том, как оставлять стыд позади (ведущая Ольга Размахова, создательница движения Психология за Права Человека, психотерапевтка, феминистка, ведущая канала и блога «за 900 лет»). Зарегистрироваться можно по ссылке, вход бесплатный.
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