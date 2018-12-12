13-14 декабря «Скотный двор»

Поэтическое караоке «Ору / Well»



13 декабря в «Скотном дворе» пройдет очередное поэтическое караоке. На этот раз под музыку композитора и режиссера Настасьи Хрущевой будут читать стихи двух Григорьевых – Олега и Геннадия. На следующий день здесь же пройдет вручение Григорьевской премии. Она была учреждена в 2010 году в память о поэте Геннадии Григорьеве его сыном Анатолием совместно с критиком, переводчиком и общественным деятелем Виктором Топоровым. Вход на оба мероприятия свободный.