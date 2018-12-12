Появилась обновленная схема развития петербургского метро
Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) опубликовал обновленную схему развития городского метро. Так, на карте изменено расположение некоторых станций («Шуваловский проспект», «Зоопарк») и исключены некоторые объекты (например, часть Адмиралтейско-Охтинской линии) и добавлены вестибюли уже существующих станций, отмеченные серым цветом.
Новые станции разделили на категории исходя из предполагаемых сроков их строительства. На схеме указан прежний срок сдачи станций Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары») — 2018 год.
Напомним, ранее стало известно, что Смольный хочет найти нового подрядчика для строительства станций Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»). Это произойдет, если «Метрострой» не сможет закончить работы к 20 декабря
Ранее стало известно, что станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» не успеют сдать до конца 2018 года.
В конце октября стало известно, что «Метрострой» не выполнил план по строительству станций Фрунзенского радиуса. До их открытия оставалось 2 месяца, а правительство Петербурга продлило контракт на строительство станций Фрунзенского радиуса метро («Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары») до мая 2019 года. Их открытие было запланировано до конца 2018 года.
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