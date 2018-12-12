Где купить или срубить новогоднюю елку в Петербурге

Где купить елку и как определить, легальна ли точка, в которой вы приобретаете дерево?

Чтобы убедиться, что покупаемая елка спилена легально, обратите внимание на детали: елочный базар должен работать под соответствующей вывеской, а у продавца есть разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, подробный прайс-лист, линейка для замера, упаковочный материал и книга отзывов и предложений.

Дерево можно будет купить на традиционной праздничной ярмарке в Новой Голландии: 15 декабря у входа в «Бутылку» откроют елочный базар, он проработает до 31 декабря в будни с 12:00 до 21:00, в выходные — с 11:00 до 22:00.

Список 39 законных точек продажи опубликовал Комитет имущественных отношений. Все они будут работать с 20 до 31 декабря.

Адмиралтейский район

Старо-Петергофский проспект, участок 20, (северо-западнее дома 50, литера А)

Набережная канала Грибоедова, участок 7, (на пересечении с Садовой улицей)

Старо-Петергофский проспект, участок 19, (северо-западнее дома 50, литера А)

Площадь Тургенева, участок 7, (западнее дома 91, литера А по Садовой улице)

Василеостровский район

улица Кораблестроителей, участок 123, (у дома 31, корпус 2, литера А)

улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)

Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)

улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)

улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

Выборгский район

проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения

улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)



Калининский район

проспект Науки, уч. 4, (юго-западнее д. 18, лит. А по пр. Науки)

проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А

улица Демьяна Бедного, (западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр. Луначарского)

проспект Металлистов, северо-восточнее пересечения с ул. Замшина

улица Карпинского, у д. 38, корп. 1

улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)

Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской

улица Вавиловых, уч. 12 (западнее д. 13, корп. 1, лит. А по ул. Вавиловых)

Красногвардейский район

проспект Наставников, д. 38

Индустриальный проспект, уч. 112 (западнее д. 7, лит. А по Индустриальному пр.)

Индустриальный проспект, уч. 111 (юго-западнее д. 27, лит. А по Индустриальному пр.)

Среднеохтинский проспект, д. 1, корп. 1, лит. А (Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, участок 32, (северо-западнее дома 1, корпус 1, литера А по Среднеохтинскому проспекту))

Белорусская улица, д. 4, лит. А (Санкт-Петербург, Белорусская улица, участок 48, (юго-западнее дома 4, литера А по Белорусской улице))

шоссе Революции, д. 33, корп. 1 (Санкт-Петербург, шоссе Революции, участок 119, (севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции)

Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69, (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)

Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)

улица Маршала Тухачевского, участок 52 (южнее дома 41, литера А по ул. Маршала Тухачевского)

улица Коммуны, уч. 89 (южнее д. 59, лит. А по ул. Коммуны)

Красносельский район

проспект Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)

проспект Ветеранов, уч. 38 (у д. 140) (Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, участок 38, (торговое место у дома 140)

Кронштадтский район

город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (юго-западнее дома 12, литера А)

Московский район

Краснопутиловская улица, д. 121

Пушкинский район

город Пушкин, Красносельское шоссе, у д. 23, лит. А

город Пушкин, Ленинградская улица, у д. 35

Приморский район

улица Щербакова, уч. 5, (западнее дома 11. литера А)

Стародеревенская улица, уч. 15, (восточнее дома 36, литера А)

Карельский переулок, уч. 1, (северо-восточнее пересечения с Сестрорецкой улицей)