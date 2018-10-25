У Эрмитажа появился официальный гимн. Его автор — бард Александр Городницкий
30 октября Государственный Эрмитаж подпишет соглашение с бардом Александром Городницким об использовании его песни «Атланты держат небо…» в качестве официального гимна музея.
Песня «Атланты держат небо…» считается неофициальным гимном Петербурга. Александр Городницкий — одновременно заслуженный деятель искусств РФ и заслуженный деятель науки РФ, не только поэт-песенник, но и геофизик с мировым именем, побывавший на Северном полюсе, в Антарктиде и спускавшийся на дно океана в поисках Атлантиды.
Недавно он выпустил свой 54-й альбом, отпраздновав им 85-летие, а по его книге воспоминаний «Атланты держат небо…» собираются снимать детективный фильм.
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