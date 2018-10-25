Библиотеку Маяковского отреставрируют по проекту «Студии 44» Никиты Явейна

Конкурсная комиссия определилась с компанией, которая займется модернизацией библиотеки Маяковского. Конкурс выиграло проектно-строительное бюро «Жилстрой». Бюджет работ составляет 710 миллионов рублей.

Как пишет «Фонтанка», проект техзадания создала «Студия 44» Никиты Явейна, которая также занимается возведением будущего Музея блокады Ленинграда. В библиотеке до 2020 года отреставрируют лицевой и дворовый фасады, лепной декор, ворота с калиткой и интерьеры лестниц, приведут в порядок инженерные сети. Во внутреннем дворе появится остекленный переход, на цокольном этаже разместятся информационный вестибюль для приема и выдачи книг и складские помещения.

Помимо этого в здании построят монорельс, а на цокольном этаже появятся двухуровневые книжные антресоли с открытым доступом для читателей. На всей площади библиотеки установят 24 Wi-Fi–спотов.

Библиотека Маяковского уже частично перебралась в здание на Литейном, 49. На время реконструкции книгохранилище перевезут в Центр искусства и музыки на Невском, 20.