Открытие станций «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» перенесли на следующий год

Правительство Петербурга продлило контракт на строительство станций Фрунзенского радиуса метро («Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары») до мая 2019 года, сообщает «Коммерсант». Ранее сообщалось, что станции готовы более чем на 90 %, а их открытие было запланировано до конца 2018 года. В КРТИ «Коммерсанту» заявили, что эти планы остаются в силе, а продление контракта необходимо для «завершения в полном объеме финансовых взаиморасчетов». Тем не менее, в «Метрострое» изданию рассказали, что так и не получили выделенных на строительство денег.

По последней информации, на объектах проводятся монтажные и отделочные работы, а также доделывают пешеходные переходы на выходе из вестибюлей. На станции «Проспект Славы» уже смонтировали эскалаторы.

26 мая специально к ЧМ открыли новые станции зеленой ветки метро — «Новокрестовскую» и «Беговую». Последняя является станцией мелкого заложения, имеет четыре яруса, соединенных между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения. Архитектурное оформление «Беговой» посвящено герою Великой Отечественной войны, летчику-истребителю Александру Савушкину. 18 июля на новых станциях возобновили строительные работы по устранению замечаний. Строители не могли продолжить работу во время ЧМ — они были запрещены.

Ранее стало известно, что через 30 лет в городе построят еще четыре линии метро. Их названия – Адмиралтейско-Охтинская, Кольцевая, Красносельско-Калининская и Сосновский радиус.