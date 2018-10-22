18+

Статуи в Царском Селе готовят к зиме

Статуи в ГМЗ «Царское село» готовят к зиме, сообщает пресс-служба заповедника. В «теплую одежду» — специальные коробки в течение ближайшей недели оденут 40 скульптур. 

Одними из первых в зимний режим переведут фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуру Нимфы в Собственном садике Екатерининского парка. Мраморный фонтан, который после длительной реставрации открыли в конце августа, уже закрыт. 

Перед упаковкой в специальные коробки, все скульптуры моют при помощи детского шампуня, а сильно загрязненные участки обрабатывают паром. После этого некоторые скульптуры покрывают водоотталкивающим раствором.

Напомним, в начале октября в Петербурге начали переводить на зимний режим фонтаны: все городские скульптуры и каскады должны отключить не позднее 30 октября.

Работники «Водоканала» полностью сливают из фонтанов воду, очищают их от мусора и демонтируют насадки и светильники. Это поможет городским достопримечательностям пережить зиму. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров