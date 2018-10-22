Статуи в Царском Селе готовят к зиме

Статуи в ГМЗ «Царское село» готовят к зиме, сообщает пресс-служба заповедника. В «теплую одежду» — специальные коробки в течение ближайшей недели оденут 40 скульптур.

Одними из первых в зимний режим переведут фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуру Нимфы в Собственном садике Екатерининского парка. Мраморный фонтан, который после длительной реставрации открыли в конце августа, уже закрыт.

Перед упаковкой в специальные коробки, все скульптуры моют при помощи детского шампуня, а сильно загрязненные участки обрабатывают паром. После этого некоторые скульптуры покрывают водоотталкивающим раствором.