Статуи в Царском Селе готовят к зиме
Статуи в ГМЗ «Царское село» готовят к зиме, сообщает пресс-служба заповедника. В «теплую одежду» — специальные коробки в течение ближайшей недели оденут 40 скульптур.
Одними из первых в зимний режим переведут фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуру Нимфы в Собственном садике Екатерининского парка. Мраморный фонтан, который после длительной реставрации открыли в конце августа, уже закрыт.
Перед упаковкой в специальные коробки, все скульптуры моют при помощи детского шампуня, а сильно загрязненные участки обрабатывают паром. После этого некоторые скульптуры покрывают водоотталкивающим раствором.
Напомним, в начале октября в Петербурге начали переводить на зимний режим фонтаны: все городские скульптуры и каскады должны отключить не позднее 30 октября.
Работники «Водоканала» полностью сливают из фонтанов воду, очищают их от мусора и демонтируют насадки и светильники. Это поможет городским достопримечательностям пережить зиму.
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