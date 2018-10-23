Фоторепортаж: на Витебском вокзале (старейшем в стране!) закончился первый этап реставрации

В 1962 году паровозы стали заменять на тепловозы. На смену деревянным вагонам приходили более современные, поезда стали быстрее, появились билетопечатающие аппараты. Примерно в это же время началась постепенная реставрация интерьеров – восстанавливали витражи, расчищали картины.

В 1962 году паровозы стали заменять на тепловозы. На смену деревянным вагонам приходили более современные, поезда стали быстрее, появились билетопечатающие аппараты. Примерно в это же время началась постепенная реставрация интерьеров – восстанавливали витражи, расчищали картины.