Фоторепортаж: на Витебском вокзале (старейшем в стране!) закончился первый этап реставрации
В здании Витебского вокзала закончился первый этап реставрации – обновлены фасады, частично восстановлены интерьеры. «Собака.ru» в деталях сняла одно из самых красивых зданий старого Петербурга, а создательница Instagram-аккаунта @mettlachtile Ксения Сидорина специально для нас вспомнила его историю.
Витебский – старейший железнодорожный вокзал в России. Зданий, расположенных на этом месте, было несколько. В 1837 году появилось первое – одноэтажное и деревянное. Оно стало частью железной дороги (кстати, тоже первой в стране), связавшей Санкт-Петербург и резиденцию императорской семьи – Царское село. Движение на этом участке было торжественно открыто 30 октября 1837 года – на паровозе прокатились сливки общества того времени, в том числе император Николай I. В 1849—1852 годах здесь было построено каменное здание по проекту архитектора К. А. Тона, просуществовавшее до начала XX века.
Современный вокзал был возведен в 1904 году в стиле раннего модерна, главный принцип которого – построение как бы изнутри наружу. Металлоконструкции больше не скрывались за штукатуркой, объемы проектировались, исходя из назначения, а не представлений о прекрасном. Витебский хвалили за эффективное распределение пассажиропотоков, заимствованное из опыта европейских вокзалов.
Основное помещение — гигантский вестибюль с парадной лестницей, украшенной мраморными перилами с бронзовыми вставками. Высота зала – более двадцати метров, его венчает металлический купол. Освещен он и дневным светом, проходящим через расположенные по всем стенам витражные окна, и установленными по периметру электрическими светильниками. Между окнами в простенках установлены лепные панно, окрашенные под цвет старой бронзы, с головами женщин и изображением Меркурия – бога торговли и путешествий. Парадный вход наверху украшен гербами Петербурга и Витебска — конечных пунктов линии на момент постройки. Со стороны фасада — масштабный ризалит с большой витражной аркой, которая перекликается с оформлением магазина братьев Елисеевых на Невском проспекте.
Вокзал с самого начала своего существования сочетал в себе технологичность и красоту интерьеров – тоже важная для модерна идея. Витражи и 11 лифтов, неубиваемая метлахская плитка на полу, два способа отопления помещений, электричество в сочетании с флоральными мотивами везде, где только можно, – все это поражало посетителей. Впрочем, больше всего удивлялись тому, что пути расположены на втором этаже – это было сделано как раз для того, чтобы эффективнее распределить потоки приезжающих и уезжающих.
В 1917 году железная дорога и вокзал были национализированы, название поменяли с Царскосельского на Детскосельский – вслед за самим Царским селом. В годы гражданской войны сюда приходили грузы и уходили эшелоны. В одном из помещений располагался Военно-революционный железнодорожный трибунал Объединенных Северо-Западных железных дорог. Он то и дело разбирался с предполагаемыми спекулянтами, которые везли в голодающий Петербург муку или масло. Витебским вокзал стал уже в 1930-е годы, так же хотели назвать и построенную в 1955 станцию метро, но в итоге было решено поддержать общую тему Пушкина.
В 1962 году паровозы стали заменять на тепловозы. На смену деревянным вагонам приходили более современные, поезда стали быстрее, появились билетопечатающие аппараты. Примерно в это же время началась постепенная реставрация интерьеров – восстанавливали витражи, расчищали картины.
В 1962 году паровозы стали заменять на тепловозы. На смену деревянным вагонам приходили более современные, поезда стали быстрее, появились билетопечатающие аппараты. Примерно в это же время началась постепенная реставрация интерьеров – восстанавливали витражи, расчищали картины.
Отдельного упоминания заслуживает история с реставрацией ресторана для первого класса. Долгие годы роскошный зал, отделанный деревом, был заброшен. Здесь сохранился уникальный буфет-прилавок 1904 года с мраморной столешницей, за стойкой которого когда-то сидели Николай II, Ахматова, Гумилев и Блок, а также двери и росписи в стиле модерн. Его начали приводить в порядок как раз перед ЧМ, обещали его даже открыть, но что-то, как всегда, пошло не так, работы здесь еще продолжаются.
Сегодня вокзал работает не только по своему прямому назначению, но еще и как площадка для выставок – 17 октября в Картинном зале была открыта экспозиция историка моды и коллекционера Александра Васильева «Мода русского модерна», она продлится до конца года.
Фото: Михаил Вильчук, Никита Мурузин
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