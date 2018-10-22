В Петербурге вторая декада октября стала самой теплой за всю историю
Вторая декада октября 2018 года в Петербурге стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этим на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
По его данным, с 10 по 18 октября средняя температура составила 10,9 градусов. Последний раз так тепло было в 1909 году, когда столбик термометра держался на уровне 10,6 градусов, а в а в 1889 году - 10,5 градусов.
Напомним, воскресенье, 21 октября, стало самым теплым за последние десять лет. Столбик термометра поднялся до 11-12 градусов тепла.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля. Всвязи с этим предлагаем присмотреться к новой коллекции UNIQLO специально для России — с ультратеплыми и водоотталкивающими пуховиками.
На прошлой неделе в Петербург пришло настоящее бабье лето, которое оказалось дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода радует горожан уже минимум пять дней. Насмотря на это, город окутал густой туман, фотографии которого петербуржцы выкладывали в соцсети. Ранее синоптики предупредили, что в городе начнет холодать с 16 октября. К середине недели температура опустится до 13 градусов, а в выходные будет не теплее десяти. Помимо этого главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет первый снег.
Фото: @mskpit
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