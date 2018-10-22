В Петербурге вторая декада октября стала самой теплой за всю историю

Вторая декада октября 2018 года в Петербурге стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этим на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По его данным, с 10 по 18 октября средняя температура составила 10,9 градусов. Последний раз так тепло было в 1909 году, когда столбик термометра держался на уровне 10,6 градусов, а в а в 1889 году - 10,5 градусов.