«Игнорировать экологические проблемы нелепо»: как петербургские блогеры борются за осознанное потребление
Это раньше от зеленого движения веяло зеленой тоской. Но теперь петербургские блогеры доказывают, что осознанное потребление — это не только важно, но и дико модно и духоподъемно. Анна Вас, Катя Кляйн, Алексей Миронов и Яна Посадская объяснили нам, как просто это сейчас — быть сознательным, а значит, современным.
Анна Вас
Блогер, владелица винтажного магазина Old Baby Vintage
Никогда не видела особой разницы между брендовой одеждой, масс-маркетом и секонд-хендом, а resale как раз уравнивает все эти вещи в правах. Я распродавала свои собственные вещи, и это в какой-то момент переросло в создание собственного винтажного магазина Old Baby Vintage, который существует уже пять лет.
Экологичность для меня связана прежде всего с уникальностью. Переработанные или перепроданные вещи интересны своей единичностью, своим бэкграундом. Безумно рада, что в России постепенно исчезает негативное отношение к секонд-хендам, хотя и сейчас я иногда вижу в своем магазине людей, которые крайне небрежно относятся к вещам, которые мы, в свою очередь, отбираем вручную, кастомизируем, создаем сами из старых материалов. Возможно, все дело именно в небрежности: так многие люди относятся к миру и к себе. При этом сами они хотят быть новыми и брендированными. Но я считаю, что нужно развивать в себе разность, но равность, а не избирательность и честолюбие.
Катя Кляйн
Блогер, креативный директор образовательного центра «ТерриториЯ»
Понимание необходимости вести более осознанный образ жизни пришло ко мне несколько лет назад, меня к этому подтолкнуло определенное событие: я узнала, что высокая огороженная гора неподалеку от моего дома — это не что иное, как огромная свалка батареек. Этот факт напугал меня так же, как информация о мусорном пятне размером с Францию в Тихом океане. В голове тогда возник очень яркий образ: планета обросла пластиком, мы ходим по нему, живем на нем. Все люди, окружающие меня, и я сама — мы постоянно пользуемся пластиком и производим тонны неперерабатываемых отходов. Насколько проще все было в детстве: мы выбрасывали мусор, мыли ведро и ставили его обратно. Сейчас у меня дома стоит огромный контейнер, в котором лежит пакет литров на сто, и он полон пластика и упаковки. Возможно, это тяжелое наследие 1990-х, когда упаковку возвели в культ? Сейчас весь цивилизованный мир начинает отказываться от упаковки, она бессмысленна. В России люди по-прежнему слабо осознают свое влияние на окружающую среду. Единственный выход — рассказывать: своим родителям, своим детям, своим друзьям. Это просто, тем более в век технологий, когда информацию распространить проще, чем когда-либо.
Алексей Миронов
DJ, совладелец магазина Dealer Club
Если честно, до недавнего времени вся моя экологичность и осознанность сводились к тому, что я, замечая, как мои друзья и знакомые выбрасывают мусор мимо урны, всегда подбирал и нес выброшенное до нужного места. Но сейчас с каждым днем становится все понятнее, что игнорировать экологические проблемы нелепо. Все крупные издания — от фэшн до спортивных — затрагивают эту тему и бьют тревогу: если мы все вместе не возьмемся за ум, то все пропало.
Мне кажется, будет ужасно обидно, если в результате человечество погибнет не побежденное искусственным интеллектом, как нам предсказывала вся мировая фантастика, а погребенное под тоннами мусора, который мы сами же и производим в невероятном количестве. Да, мне и самому не всегда хватает силы воли отказаться от пакета в магазине, потому что это просто-напросто удобно, но с этой дурной привычкой нужно бороться. Возможно, она появилась еще в детстве, когда вокруг были пластик и полиэтилен и все коллекционировали разные вкладыши, хотя вот я, например, коллекционировал бумажные билеты на разные концерты. Но все-таки экологичность сейчас настолько близко подошла к моей жизни, что мы с моим брендом Perque задумали производство предметов из остатков тканей и фурнитуры, чтобы сократить отходы.
Яна Посадская
Блогер, PR-менеджер «Ленинград Центра»
Мода на экологию настигла меня, как и многих, примерно год назад. С тех пор я стараюсь придерживаться нескольких правил, следовать которым на самом деле достаточно легко: отказываюсь от одноразовых пакетов в магазинах, куда теперь хожу с холщовой экосумкой, отключаю электроприборы, выходя из дома, выключаю воду, пока чищу зубы. Да, это самые элементарные действия, но порой на то, чтобы по-настоящему углубиться в осознанный образ жизни, банально не хватает времени. Например, было нетрудно практиковать раздельный сбор мусора, пока специальные контейнеры стояли во дворе соседнего дома. Стоило им исчезнуть, как процесс усложнился: везти пакеты с отходами в определенное место долго и неудобно.
Многие бренды сейчас выступают за экологичность, но, чтобы, например, разбираться в многообразии экомаркировок, тоже необходимо больше времени. Я поняла: экологичность требует тщательного размышления. Так, например, я хочу перейти на более осознанное планирование шопинга и закупаться раз в месяц.
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