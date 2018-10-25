«Игнорировать экологические проблемы нелепо»: как петербургские блогеры борются за осознанное потребление

Анна Вас

@annavas_annanas

Блогер, владелица винтажного магазина Old Baby Vintage

Никогда не видела особой разницы между брендовой одеждой, масс-маркетом и секонд-хендом, а resale как раз уравнивает все эти вещи в правах. Я распродавала свои собственные вещи, и это в какой-то момент переросло в создание собственного винтажного магазина Old Baby Vintage, который существует уже пять лет.

Экологичность для меня связана прежде всего с уникальностью. Переработанные или перепроданные вещи интересны своей единичностью, своим бэкграундом. Безумно рада, что в России постепенно исчезает негативное отношение к секонд-хендам, хотя и сейчас я иногда вижу в своем магазине людей, которые крайне небрежно относятся к вещам, которые мы, в свою очередь, отбираем вручную, кастомизируем, создаем сами из старых материалов. Возможно, все дело именно в небрежности: так многие люди относятся к миру и к себе. При этом сами они хотят быть новыми и брендированными. Но я считаю, что нужно развивать в себе разность, но равность, а не избирательность и честолюбие.