18+

«Игнорировать экологические проблемы нелепо»: как петербургские блогеры борются за осознанное потребление

Это раньше от зеленого движения веяло зеленой тоской. Но теперь петербургские блогеры доказывают, что осознанное потребление — это не только важно, но и дико модно и духоподъемно. Анна Вас, Катя Кляйн, Алексей Миронов и Яна Посадская объяснили нам, как просто это сейчас — быть сознательным, а значит, современным.

  • На Анне: пуловер Acne Studios, юбка Alice+Olivia, шуба Osman, шуба в руке Helmut Lang, сапоги Gianvito Rossi, клипсы Marni (все — ДЛТ)

Анна Вас

@annavas_annanas

Блогер, владелица винтажного магазина Old Baby Vintage

Никогда не видела особой разницы между брендовой одеждой, масс-маркетом и секонд-хендом, а resale как раз уравнивает все эти вещи в правах. Я распродавала свои собственные вещи, и это в какой-то момент переросло в создание собственного винтажного магазина Old Baby Vintage, который существует уже пять лет.

Экологичность для меня связана прежде всего с уникальностью. Переработанные или перепроданные вещи интересны своей единичностью, своим бэкграундом. Безумно рада, что в России постепенно исчезает негативное отношение к секонд-хендам, хотя и сейчас я иногда вижу в своем магазине людей, которые крайне небрежно относятся к вещам, которые мы, в свою очередь, отбираем вручную, кастомизируем, создаем сами из старых материалов. Возможно, все дело именно в небрежности: так многие люди относятся к миру и к себе. При этом сами они хотят быть новыми и брендированными. Но я считаю, что нужно развивать в себе разность, но равность, а не избирательность и честолюбие.

  • На Кате: анорак Ushatava (Ushatava), водолазка Missoni, шарф Acne Studios, туфли Balenciaga (все — ДЛТ). Экосумки и тамблеры Noplasticitsfantastic

Катя Кляйн

@katikleinee

Блогер, креативный директор образовательного центра «ТерриториЯ»

Понимание необходимости вести более осознанный образ жизни пришло ко мне несколько лет назад, меня к этому подтолкнуло определенное событие: я узнала, что высокая огороженная гора неподалеку от моего дома — это не что иное, как огромная свалка батареек. Этот факт напугал меня так же, как информация о мусорном пятне размером с Францию в Тихом океане. В голове тогда возник очень яркий образ: планета обросла пластиком, мы ходим по нему, живем на нем. Все люди, окружающие меня, и я сама — мы постоянно пользуемся пластиком и производим тонны неперерабатываемых отходов. Насколько проще все было в детстве: мы выбрасывали мусор, мыли ведро и ставили его обратно. Сейчас у меня дома стоит огромный контейнер, в котором лежит пакет литров на сто, и он полон пластика и упаковки. Возможно, это тяжелое наследие 1990-х, когда упаковку возвели в культ? Сейчас весь цивилизованный мир начинает отказываться от упаковки, она бессмысленна. В России люди по-прежнему слабо осознают свое влияние на окружающую среду. Единственный выход — рассказывать: своим родителям, своим детям, своим друзьям. Это просто, тем более в век технологий, когда информацию распространить проще, чем когда-либо.

Инструкция: как перестать вредить экологии и себе, не потратив много времени и сил

 

  • На Алексее: пуловер Filles A Papa, бомбер Gucci, брюки Off-White, шапка Off-White, кроссовки №21 (все — ДЛТ)

Алексей Миронов

@xlesherx

DJ, совладелец магазина Dealer Club

Если честно, до недавнего времени вся моя экологичность и осознанность сводились к тому, что я, замечая, как мои друзья и знакомые выбрасывают мусор мимо урны, всегда подбирал и нес выброшенное до нужного места. Но сейчас с каждым днем становится все понятнее, что игнорировать экологические проблемы нелепо. Все крупные издания — от фэшн до спортивных — затрагивают эту тему и бьют тревогу: если мы все вместе не возьмемся за ум, то все пропало.

Мне кажется, будет ужасно обидно, если в результате человечество погибнет не побежденное искусственным интеллектом, как нам предсказывала вся мировая фантастика, а погребенное под тоннами мусора, который мы сами же и производим в невероятном количестве. Да, мне и самому не всегда хватает силы воли отказаться от пакета в магазине, потому что это просто-напросто удобно, но с этой дурной привычкой нужно бороться. Возможно, она появилась еще в детстве, когда вокруг были пластик и полиэтилен и все коллекционировали разные вкладыши, хотя вот я, например, коллекционировал бумажные билеты на разные концерты. Но все-таки экологичность сейчас настолько близко подошла к моей жизни, что мы с моим брендом Perque задумали производство предметов из остатков тканей и фурнитуры, чтобы сократить отходы.

Инструкция: как тратить на повседневные нужды меньше и не вредить экологии

  • На Яне: джемпер Isabel Marant, платье и юбка Kenzo, брюки Gucci, туфли Celine, серьги Marni (все — ДЛТ). Светильник «Светло.Хорошо»

Яна Посадская

@posadik

Блогер, PR-менеджер «Ленинград Центра»

Мода на экологию настигла меня, как и многих, примерно год назад. С тех пор я стараюсь придерживаться нескольких правил, следовать которым на самом деле достаточно легко: отказываюсь от одноразовых пакетов в магазинах, куда теперь хожу с холщовой экосумкой, отключаю электроприборы, выходя из дома, выключаю воду, пока чищу зубы. Да, это самые элементарные действия, но порой на то, чтобы по-настоящему углубиться в осознанный образ жизни, банально не хватает времени. Например, было нетрудно практиковать раздельный сбор мусора, пока специальные контейнеры стояли во дворе соседнего дома. Стоило им исчезнуть, как процесс усложнился: везти пакеты с отходами в определенное место долго и неудобно.

Многие бренды сейчас выступают за экологичность, но, чтобы, например, разбираться в многообразии экомаркировок, тоже необходимо больше времени. Я поняла: экологичность требует тщательного размышления. Так, например, я хочу перейти на более осознанное планирование шопинга и закупаться раз в месяц.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров