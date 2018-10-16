Как в петербургских инклюзивных мастерских люди с особенностями делают (красивые!) посуду и одежду

Как появился проект

Я родилась и выросла в Калуге, когда мне было 14 лет, пошла в школу дополнительного образования на курсы по психологии – там было много крутых тренингов. Меня это заинтересовало, я даже начала думать о том, чтобы стать психологом, но потом решила, что это несерьезно. Я хотела помогать людям, которым тяжело, но в медицину идти было страшно – поэтому решила найти что-то между психологией и психиатрией. Я окончила Московский психолого-педагогический университет и стала клиническим психологом. После этого работала в фонде помощи взрослым с ментальными нарушениями «Жизненный путь», в школе и частно с детьми.

Однажды я попала в колледж для взрослых с особенностями и заинтересовалась, какие существуют учреждения для них. Оказалось, что их недостаточно: есть районные центры, но в них попадают далеко не все. Тогда у меня закралась идея заняться именно этим. Но кроме интереса у меня был страх: ребенка можно взять на ручки, а когда на тебя идет взрослый дядька, сложно понять, что у него в голове. Но с любым страхом, как с темнотой: сначала ты боишься того, чего не знаешь, но когда глаза привыкают, можешь приглядеться получше.

Я пыталась начать дело в Москве, но там это было сложно, поэтому я переехала в Петербург. Здесь я познакомилась с анимационной студией «Да» – это благотворительный проект , который уже 10 лет работает с детьми-инвалидами, онкобольными и подопечными интернатов и кризисных детских центров и занимается «Мульт-терапией». Вместе мы решили создать «Простые вещи» – составили заявку и получили президентский грант. Сейчас мы существуем на эти деньги, а также на выручку от продажи продукции, которую продаем здесь же, в мастерской.