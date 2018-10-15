Синоптики рассказали, когда в Петербург придет первый снег
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал на пресс-конференции по безопасности дорожного движения, когда в город придет первый снег. По его словам, резкое понижение температуры стоит ожидать уже через неделю - примерно 22-24 октября.
Водителям лучше заранее позаботиться о смене автомобильной резины на зимнюю. Колесов отметил, что речь не идет о постоянном снежном покрове, но, тем не менее, состояние дорог будет «уже совершенно другое».
Ранее синоптики предупредили, что в городе начнет холодать с 16 октября. К середине недели температура опустится до 13 градусов, а в выходные будет не теплее десяти. С четверга синоптики прогнозируют дожди.
Напомним, на прошло неделе главный синоптик Петербурга пообещал приход бабьего лета, которое будет дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода радует горожан уже минимум пять дней. Насмотря на это, город окутал густой туман, фотографии которого петербуржцы выкладывали в соцсети. Теплые выходные заставили горожан выйти на улицу. Многие выехали в пригороды и парки. Посетители Пушкина и Павловска выстроились в очереди перед входами.
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