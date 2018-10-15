Синоптики рассказали, когда в Петербург придет первый снег

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал на пресс-конференции по безопасности дорожного движения, когда в город придет первый снег. По его словам, резкое понижение температуры стоит ожидать уже через неделю - примерно 22-24 октября.

Водителям лучше заранее позаботиться о смене автомобильной резины на зимнюю. Колесов отметил, что речь не идет о постоянном снежном покрове, но, тем не менее, состояние дорог будет «уже совершенно другое».