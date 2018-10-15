Стало известно, когда в Петербург придут похолодание и дожди

15 октября петербуржцев ждет теплая сухая погода, столбик термометра поднимется до 15 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Начиная со вторника, в городе начнет холодать. К середине недели температура опустится до 13 градусов, а в выходные будет не теплее десяти. С четверга синоптики прогнозируют дожди.

Напомним, на прошло неделе главный синоптик Петербурга пообещал приход бабьего лета, которое будет дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода радует горожан уже минимум пять дней. Насмотря на это, город окутал густой туман, фотографии которого петербуржцы выкладывали в соцсети. Теплые выходные заставили горожан выйти на улицу. Многие выехали в пригороды и парки. Посетители Пушкина и Павловска выстроились в очереди перед входами.

Фото: @arsnevl