Декроттуары фрамуги и сребки: 7 типично петербургских деталей, назначение которых мы забыли
Декроттуары
Декроттуар (дословно с французского «от навоза», «от грязи») – это скребок для очистки обуви от грязи, установленный у входа в здание. Они стали активно использоваться в европейских городах в середине XVIII века. Быстро эта деталь стала модной, и вместо простых металлических скоб, воткнутых в землю, мастера придумывали различные декоративные вариации этого устройства.
В Петербурге «скребки» выглядят однообразно, отличаясь только наличием набалдашников, кованных элементов или прорезного рисунка. В нашем городе декроттуары можно встретить у входа в парадные зданий, выстроенных на рубеже XIX-XX веков. Возможно, такой элемент был данью моде, подсмотренной жителями столицы в Европе. Сейчас их осталось всего 15-20 экземпляров, преимущественно в центре города и прилегающих к нему районах.
С заменой конных экипажей автомобилями потребность в очищении сапог от навоза пропала, и декроттуары приобрели форму скобы с тремя щеткам для очистки снега, которые многие петербуржцы видели в Финляндии.
Флагодержатель
Один из важных декоративных элементов Петербургского фасада – это флагодержатель. Изначально созданные для украшения, многие кронштейны дошли до наших дней в неплохой сохранности.
Самые старые петербургские флагодержатели были изготовлены в середине XIX века. С началом строительного бума 1880-х годов их устанавливали на большинство зданий, чтобы на Рождество, в Пасху или во время других крупных праздненств украшать улицы. Расцвет многообразия флагодержателей пришелся на рубеж XIX и XX веков. Заказчик мог выбрать кронштейн по каталогу, а мог заказать уникальное изделие.
После революции флаг стал обязательной частью торжественного украшения города в государственные праздники (увы, большинство кронштейнов этого периода весьма скромные).
Сейчас их по-прежнему можно увидеть на петербургских фасадах, чаще всего – между окон первого этажа. Наиболее распространены экземпляры из кованного железа, но встречается и чугунное литье. Большинство из них не используются по прямому назначению, в том числе из-за ветхости. Но они продолжают выполнять вторую, не менее важную функцию – украшение фасада и сохранения духа эпохи.
Деревянные двери и их фрамуги
Большинство петербургский деревянных дверей в 2000-е годы были заменены на металлические. Встреча с целой, пускай и покрытой слоями масляной краски, дверью – настоящее чудо. В этом отношении уникальна улица Жуковского, где сохранилось особенно много оригинальных экземпляров.
Часто при замене дверей остаются нетронутыми верхние фрамуги (глухие окошки над дверью). Даже по ним можно судить о былой красоте двери: на них есть резьба, а стекла декорированы фацетом, травлением или витражом. По ним можно определить время постройки: например, травление чаще встречается в домах, построенных в 1880-1890-х годах. В зданиях в стиле модерн большее стилистическое разнообразие, поэтому здесь можно встретить витражи, фацетные стекла, необычные формы рам, фантазийную резьбу.
Колесоотбойники
Колесоотбойники – это тумбы из металла или камня, установленные у въезда во двор. Раньше они защищали здание от повреждения въезжающей каретой или телегой, а сегодня – машиной.
Гранитные тумбы выглядят скромно и лишь иногда их верхушки украшены резной розеткой. Чугунные имеют более причудливые формы: выразительные розетки сверху, подражание форме пушки и даже головы льва.
На каждую арку, ведущую во двор, приходилось по четыре тумбы: две во дворе и две на улице, для защиты всех углов. Несмотря на функциональность, многие были утеряны, а дошедшие до наших дней часто утопают в слоях асфальта.
Самые интересные скопления колесоотбойников найти во дворах дома Ф.Ф. фон Кистера (Театральная пл., 16 / ул. Глинки, 9-11). Здесь их сохранилось около десятка, среди которых есть и гранитные, и чугунные.
Козырьки
То, что сегодня мы назовем «козырьком», до революции чаще именовалось изящным словом «зонтик». Они устанавливались над всеми входами в здание: и парадным, и служебным. В богатых дворцах и домах были распространены большие козырьки-навесы на литых колоннах, занимающие весь тротуар.
Наиболее распространены «зонтики», крепящиеся только к фасаду с помощью кронштейнов. Часто в них устраивали продуманную водосточную систему, где частью кронштейна была труба, едва не доходившая до земли. Такие козырьки, украшенные ковкой, до сих пор можно встретить на многих дореволюционных зданиях в разных частях города.
Некоторые зонтики были покрыты не металлом, а стеклом. Интересно выглядели стеклянные зонтики «во французском стиле»: например, фасад особняка С.Н.Чаева украшает подобный козырек с восстановленным остеклением – уникальный для Петербурга.
Керамика на фасаде
На рубеже XIX-XX веков была распространена глазурованная плитка-кабанчик: ей украшали фасад целиком или частично, иногда отделывали только внутреннюю поверхность арки, а иногда – все стены целиком, как во дворах дома Бажанова.
Интересно, что «кабанчиком» она названа из-за особенностей производства: когда ее заготавливали, складывали вместе две плитки, а между ними проходили два сквозных отверстия, напоминающие пятачок. Таким образом украшенный фасад был нет только выразительным, но и простым в уходе: его не нужно было красить, только периодически промывать.
В нашем городе есть всего несколько зданий, украшенных керамическими панно: прием считался смелым и не получил серьезного распространения. Наиболее выразительный керамический декор можно найти на следующих зданиях: доходный дом Н.Н.Никонова (Колокольная ул., 11), доходный дом страхового общества «Россия» (Большая Морская ул., 35), доходный дом Захаровых (Клинский пр., 17 / Серпуховская ул., 19) и доходный дом М.М.Кудрявцева (15-я Линия В.О., 70).
Ворота
В дореволюционном Петербурге отношение к пространству и безопасности отличалось от современного: ворота были неотъемлемой частью быта. Они, как и парадная дверь, запирались на ночь для защиты от непрошенных гостей, а днем помогали скрыть неприглядный дворовый быт.
До наших дней дошло несколько зданий с деревянными воротами – все они построены в первой половине XIX века. Начиная с 1880-х годов все чаще устанавливали металические кованные ворота. Особое разнообразие можно наблюдать в зданиях рубежа веков: здесь встречается и обилие флоральных мотивов, и геометричность рационального модерна, и неоклассицистические формы.
Металлические ворота подвержены разрушениям: механическим из- за въезжающего транспорта и коррозии из-за соприкосновения с землей и реагентами.
Текст и фото: Ника Артемьева
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.