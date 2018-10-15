Декроттуары

Декроттуар (дословно с французского «от навоза», «от грязи») – это скребок для очистки обуви от грязи, установленный у входа в здание. Они стали активно использоваться в европейских городах в середине XVIII века. Быстро эта деталь стала модной, и вместо простых металлических скоб, воткнутых в землю, мастера придумывали различные декоративные вариации этого устройства.

В Петербурге «скребки» выглядят однообразно, отличаясь только наличием набалдашников, кованных элементов или прорезного рисунка. В нашем городе декроттуары можно встретить у входа в парадные зданий, выстроенных на рубеже XIX-XX веков. Возможно, такой элемент был данью моде, подсмотренной жителями столицы в Европе. Сейчас их осталось всего 15-20 экземпляров, преимущественно в центре города и прилегающих к нему районах.

С заменой конных экипажей автомобилями потребность в очищении сапог от навоза пропала, и декроттуары приобрели форму скобы с тремя щеткам для очистки снега, которые многие петербуржцы видели в Финляндии.