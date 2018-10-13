Прогулки по крышам Петербурга планируют запретить

Напомним, в конце июля 2018 года в закон об административных правонарушениях внесли проект поправок, в которых финансируется штраф до 200 тысяч рублей для организаторов нелегальных экскурсий по крышам.

Депутаты ЗакС придерживаются позиции, что нелегальные прогулки по петербургским крышам стали целой индустрией, а руферы-экскурсоводы, превратившие свое хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей.

Еще в 2015 году петербургские чердаки и подвалы в жилых дома решили закрыть , так как по мнению жилищного комитета злоумышленники могут проникнуть в дом и оставить там, например, бомбу.