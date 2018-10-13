Прогулки по крышам Петербурга планируют запретить
Власти Петербурга и Москвы совместно пришли к разработке законопроекта, предусматривающего поправки в административном кодексе и штрафах для нарушителей. Посещение крыш планируется запретить.
Чиновники считают, что руферство опасно для жизни. На данный момент за такие мероприятия ответственности никто не несет. Именно поэтому Комитет по законодательству петербургского ЗакСа одобрил поправки в городском законе об административных нарушениях.
Напомним, в конце июля 2018 года в закон об административных правонарушениях внесли проект поправок, в которых финансируется штраф до 200 тысяч рублей для организаторов нелегальных экскурсий по крышам.
Депутаты ЗакС придерживаются позиции, что нелегальные прогулки по петербургским крышам стали целой индустрией, а руферы-экскурсоводы, превратившие свое хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей.
Еще в 2015 году петербургские чердаки и подвалы в жилых дома решили закрыть , так как по мнению жилищного комитета злоумышленники могут проникнуть в дом и оставить там, например, бомбу.
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