Смольный и Мариинка утвердили мировое соглашение после иска о реставрации дома Лермонтова
Октябрьский районный суд утвердил решение по иску КГИОП между Мариинским театром и Смольным. Стороны заключили мировое соглашение после выполнения Мариинкой первичных работ – закрытия контура дома и фонаря. Смольный добился от театра выполнения ранее поставленных условий.
Здание собираются реконструировать под жилье для сотрудников Мариинского театра, однако театр, по заявлению КГИОП, ранее свои охранные обязательства не выполнял. До 8 сентября 2018 года на основании задания ведомства театр должен был разработать проект по сохранению объекта культурного наследия и согласовать его с комитетом.
Напомним, споры вокруг квартиры Лермонтова в историческом доме на Садовой улице, 61 начались в 2006 году. Тогда градозащитники бились против реконструкции всего квартала под застройку отелей и отстаивали мемориальную табличку поэту. Спустя 11 лет дом, по мнению активистов, решили снести: 3 августа 50 членов инициативной группы в защиту здания провели акцию протеста, в поддержку дома выступили Лиза Боярская и еще десятки тысяч горожан, подписавших петицию на Change.org.
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