Смольный и Мариинка утвердили мировое соглашение после иска о реставрации дома Лермонтова

Октябрьский районный суд утвердил решение по иску КГИОП между Мариинским театром и Смольным. Стороны заключили мировое соглашение после выполнения Мариинкой первичных работ – закрытия контура дома и фонаря. Смольный добился от театра выполнения ранее поставленных условий.

Здание собираются реконструировать под жилье для сотрудников Мариинского театра, однако театр, по заявлению КГИОП, ранее свои охранные обязательства не выполнял. До 8 сентября 2018 года на основании задания ведомства театр должен был разработать проект по сохранению объекта культурного наследия и согласовать его с комитетом.