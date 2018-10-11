Житель Ленобласти привез во двор кабину самолета ТУ-154 и собирается сделать из нее беседку

Житель коттеджного поселка «Полянка» в Репине решил привезти на свой участок настоящую кабину самолета ТУ-154. Из нее мужчина хочет сделать беседку, сообщает телеканал 78.

Как пишут источники, часть самолета транспортировали грузовики, а кортеж сопровождали автомобили с мигалками. Один из рабочих, которые занимаются благоустройством участка, рассказал, что строители не ожидали, что им для работы привезут настолько необычный материал.

«Позвонили ночью, говорят – приезжайте, сейчас самолет приедет. И приехал», – поделился он.