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Житель Ленобласти привез во двор кабину самолета ТУ-154 и собирается сделать из нее беседку

Житель коттеджного поселка «Полянка» в Репине решил привезти на свой участок настоящую кабину самолета ТУ-154. Из нее мужчина хочет сделать беседку, сообщает телеканал 78. 

Как пишут источники, часть самолета транспортировали грузовики, а кортеж сопровождали автомобили с мигалками. Один из рабочих, которые занимаются благоустройством участка, рассказал, что строители не ожидали, что им для работы привезут настолько необычный материал. 

«Позвонили ночью, говорят – приезжайте, сейчас самолет приедет. И приехал», – поделился он.

«Мы сами офигели, позвонили ночью, говорят — приезжайте, сейчас самолет приедет. И приехал», — добавил один из строителей.

Фото: канал "78"


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