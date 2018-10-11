Фоторепортаж: Петербург накрыл густой туман

Напомним, как рассказал Александр Колесов, на этот раз бабье лето будет дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода будет радовать горожан минимум пять дней. Помимо этого усилится антициклон, который простоит в Петербурге до недели и подарит отличную погоду. Специалист отметил, что ночью все-таки будет довольно прохладно, столбики термометров опустятся до 5 градусов. Зато днем воздух будет прогреваться до 10–15, а то и 12–17 градусов тепла.