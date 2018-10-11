Фоторепортаж: Петербург накрыл густой туман
В преддверии обещанного главным синоптиком Петербурга бабьего лета , город утром 11 октября окутал густой туман. Сквозь плотную белую дымку едва были видны дома, а видимость на дорогах достигала 150-200 метров.
Напомним, как рассказал Александр Колесов, на этот раз бабье лето будет дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода будет радовать горожан минимум пять дней. Помимо этого усилится антициклон, который простоит в Петербурге до недели и подарит отличную погоду. Специалист отметил, что ночью все-таки будет довольно прохладно, столбики термометров опустятся до 5 градусов. Зато днем воздух будет прогреваться до 10–15, а то и 12–17 градусов тепла.
Фото: @mary_me_n5398, julia_urchin, @john5689sm
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