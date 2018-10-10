В Петербурге полностью разобрали Банковский мост
В Петербурге во время работ по реконструкции полностью разобрали Банковский мост через канал Грибоедова. У переправы остались только пьедесталы на одной стороне, но вскоре исчезнут и они.
Проект капитального ремонта моста включает демонтаж перильного ограждения, цепей и подвесов , чугунных рам и пьедесталов. Все эти объекты отвезут на реставрацию. Знаменитых львов в качестве подарка городу отреставрировали за счет Сбербанка и сейчас скульптуры дожидаются возвращения на свое место в специальном хранилище.
Банковский мост соединяет Казанский и Спасский острова. Это один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским). Переправа находится под охраной КГИОП.
Его длина – 28 метров, ширина – 3,1 метра. Построен в 1825–1826 годах по проекту инженера В. К. Треттера. В 1828–1830 годах назывался Цепным, а в 1830 году, когда было построено здание банка, его переименовали в Банковский. Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов (часто ошибочно именуемых грифонами) работы скульптора П. П. Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Фигуры выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.
Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"
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