В Петербурге полностью разобрали Банковский мост

В Петербурге во время работ по реконструкции полностью разобрали Банковский мост через канал Грибоедова. У переправы остались только пьедесталы на одной стороне, но вскоре исчезнут и они.

Проект капитального ремонта моста включает демонтаж перильного ограждения, цепей и подвесов , чугунных рам и пьедесталов. Все эти объекты отвезут на реставрацию. Знаменитых львов в качестве подарка городу отреставрировали за счет Сбербанка и сейчас скульптуры дожидаются возвращения на свое место в специальном хранилище.