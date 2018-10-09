Инструкция: как тратить на повседневные нужды меньше и не вредить экологии

Пользуйтесь натуральными средствами для уборки

Посудомоечная машина потратит воды меньше, чем вы, моющий ее руками. А стиральная — меньше энергии на низкой температуре и био-режиме, так и вещи дольше будут в хорошем состоянии. Еще заметнее можно сэкономить на специализированных средствах для уборки — большинство из них можно заменить на обычные соду, соль, лимон или уксус. Сода отлично справляется с очисткой любых поверхностей — будь то кружка или унитаз. Если в воду добавить уксус 1 к 5 при мытье окон и зеркал, то на них не останется разводов. А лимонный сок сделает блестящими краны и лейку душа. За такими средствами не нужно бежать в магазин, флаконы от них не потребуют переработки и, что немаловажно, они не причинят вреда вашему здоровью.

Казалось бы, постоянные бытовые расходы состоят из мелочей, редко какие-то из них дотягивают до 1000 рублей, большинство — вообще копейки. Но если сложить все мелочи вместе, накапливается много для личного кошелька, а еще больше вреда — для планеты.