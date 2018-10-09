Инструкция: как тратить на повседневные нужды меньше и не вредить экологии
Самый странный миф об этичном потреблении – что такой образ жизни дороже. Авторы практического e-mail курса о бережном потреблении «Теперь так», запущенного на днях, доказывают, что все наоборот: оно помогает рационализировать регулярные и необходимые расходы на быт. Специально для «Собака.ru» «Теперь так» составили инструкцию: как заботиться и об экологии, и о собственном бюджете.
Не тратьте деньги на ненужное
Мы уже писали про сумку-шоппер и многоразовую бутылку для воды — это поможет справиться с регулярными расходами на одноразовые пакеты и бутылки. Следующий шаг –– обратить внимание на любые незапланированные покупки. Специально обученные маркетологи-мерчендайзеры делают все, чтобы вы потратили деньги на то, что вам не нужно. Пакетик мармелада на кассе супермаркета (он же яркий, недорогой и с мишками!), новенькие туфли «вон с того манекена в витрине» (они же красные!), а к ним еще одну резинку для волос (это же копейки!) и «вон ту помаду из журнала» (тренд недели!), один переходник для зарядки телефона (не помню, где лежит старый) и вон тот желтенький девайс (у него классная реклама!). В большинстве случаев импульсивные покупки — дань минутной моде или настроениям — быстро отправляются в дальний угол или на свалку, а это до 40% всех покупок — оно вам надо?
Готовьте еду дома
Лучший способ следовать этому совету — есть дома или готовить и брать с собой. Часто питаясь в городе, приходится выбирать между рестораном (а это дорого и долго) и фаст-фудом (а это не очень-то полезно и много мусора) или вообще отказываться от еды. Готовка убивает сразу четырех зайцев: полезно, бюджетно, под рукой и без мусора. Сэкономив таким образом на буднях, на выходных можно вознаградить себя походом в отличный ресторан с семьей или друзьями и по-полной насладиться блюдами и компанией.
Планируйте меню заранее
По данным Росстата за 2017 год, примерно четверть купленной еды отправляется в помойку. Лучший способ сократить этот расход — планировать меню на неделю и закупаться. Проверьте свои запасы и составьте список перед походом в магазин. Такой подход позволит меньше выбрасывать испорченного и забытого, уделять больше внимание выбору – отдавать предпочтение местному, товарам в минимальной или большой упаковке или вообще без нее. Но перед тем, как собраться в супермаркет, приготовьте из оставшихся продуктов (это поможет еще и освоить новые рецепты) или заморозьте их на потом. Свободный холодильник — самый экономный: во-первых, так в нем все видно и ничего не пропадет, затерявшись в глубине, а, во-вторых, он потратит меньше энергии для поддержания нужной температуры.
Выключайте воду
Вода — роскошь для многих стран мира. Для нас она доступна, но все равно не стоит забывать о том, что этот ресурс исчерпаем. Не хотите заботиться о природе — думайте о своих счетах. Вот пять способов их уменьшить: кипятите ровно столько воды, сколько вам нужно для чая или приготовления еды, закрытая крышкой кастрюля и щепотка соли в воде ускорит кипячение, а ресурсов потратится меньше. Выключайте воду, когда чистите зубы, мылите себя или посуду, бреетесь. Принимайте быстрый душ вместо ванной (лучше вдвоем) и не стесняйтесь в нем пописать (это лучше одному).
Гасите свет
Пора фразе «Уходя, гасите свет» вернуть прежний лоск и, главное, практичность. Но не только свет — выключайте все электроприборы. Делать это легче, если у вас удлинитель с красной кнопочкой — он скор на расправу со счетами. Заведите и другие полезные девайсы для экономии энергии в доме: светодиодные лампы, диммер –– он же регулятор напряжения и яркости света, проходные выключатели — те, что в начале коридора и в конце, датчики движения — они отлично подойдут для загородных домов, где есть технические помещения и уличное освещение. Копайте глубже при выборе новой техники, обращайте внимание на класс энергопотребления — чем ближе к маркировке А в диапазоне от А до G, тем она бережнее. Но главное — гасите!
Купите шторы и ковер
Создавайте домашний уют — это еще один способ регулировать расход ресурсов и финансов. Лучше всего в доме поддержит нужную температуру текстиль. Шторы на окнах не впустят холод и жару, а ковры на полу — не выпустят тепло. Стоит выбирать натуральные ткани без примесей — задачу сохранить температуру они выполнят лучше, а когда износятся, их можно будет сдать на переработку. Все тот же текстиль поможет согреться и вам — если вы будете одеты, не нужно будет отапливать весь дом. Пока индивидуальные счетчики теплоэнергии, увы, могут быть организованы далеко не во всех домах, эти рекомендации помогут вам не сэкономить на счетах, а не увеличить их обогревателями. А если станет слишком жарко, то лучше сквозного проветривания пока никто ничего не придумал — оно и эффективнее, и экономнее любого кондиционера. Откройте все, что можно, на минут 10-15, а сами спрячьтесь, чтобы не продуло, или прогуляйтесь.
Пользуйтесь натуральными средствами для уборки
Посудомоечная машина потратит воды меньше, чем вы, моющий ее руками. А стиральная — меньше энергии на низкой температуре и био-режиме, так и вещи дольше будут в хорошем состоянии. Еще заметнее можно сэкономить на специализированных средствах для уборки — большинство из них можно заменить на обычные соду, соль, лимон или уксус. Сода отлично справляется с очисткой любых поверхностей — будь то кружка или унитаз. Если в воду добавить уксус 1 к 5 при мытье окон и зеркал, то на них не останется разводов. А лимонный сок сделает блестящими краны и лейку душа. За такими средствами не нужно бежать в магазин, флаконы от них не потребуют переработки и, что немаловажно, они не причинят вреда вашему здоровью.
Казалось бы, постоянные бытовые расходы состоят из мелочей, редко какие-то из них дотягивают до 1000 рублей, большинство — вообще копейки. Но если сложить все мелочи вместе, накапливается много для личного кошелька, а еще больше вреда — для планеты.
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