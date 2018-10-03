Уикенд в Петербурге с 4 по 7 октября
Лия Ахеджакова приехала на фестиваль «Балтийский дом», Леди Гага борется с Веномом за кассовые сборы, а в Эрмитаже стартуют выставки с работами Ботичелли и Микеланджело – как провести эти выходные в городе.
2-13 октября
Театр «Балтийский дом» приготовил в этому году сильную программу международного фестиваля своего имени – спектакли с участием Максима Аверина и Лии Ахеджаковой. Подробнее о том, какие постановки нельзя пропускать, читайте в нашем гиде.
3-31 октября
«Арт-муза»
В кластере «Арт-муза» стартует персональная выставка Васи Ложкина «Жизнь – веселый карнавал». На ней покажут около ста картин и инсталляций в фирменном абсурдно-ироничном стиле художника.
3-7 октября
«Аврора»
С 3 по 7 октября в Петербурге пройдет ежегодная мини-версия международного фестиваля документальных фильмов о музыке и современной культуре Beat Weekend. Большинство показов будет в «Авроре», но премьеру фильм «Skate Kitchen» о британской певице M.I.A. совместят с вечеринкой в «Порт Севкабель» 5 октября (на ней выступит диджей Jamz Supernova). В программе также – картины «Depeche Mode: 101», «Социальные животные» и другие. Полное расписание здесь.
4 октября
19:30
«Порядок слов»
В магазине «Порядок слов» исследователь авангарда и литературовед Татьяна Никольская прочтет лекцию о внутренних правилах стиляг, модной субкультуры 1940-х — 1960-х: какие они носили брюки, носки и по каким еще кодам узнавали «чуваков». Вход свободный
с 4 октября
Попытка компании «Sony» заигрывать с персонажами Marvel (у них есть права на нескольких) и создать свою киновселенную. В журналиста Эдди (Том Харди) вселяется существо-симбиот, которое наделяет его сверхспособностями и превращается в супергероя, правда, отрицательного.
с 4 октября
Как режиссера (и сценариста), режиссера Ольгу Зуеву волнуют темы опасных мальчиковых игр. В центре сюжета — дружба парней под тридцать Кисы (Данила Козловский) и Вовы (Илья Маланин). Они зарабатывают, выполняя заказы по выбиванию долгов. В остальное время читают рэп (да, Данила тоже), любуются на поющий «Creep» Radiohead девичий хор и мечтают о жизни «как на Рублевке», а не в родном Владивостоке.
с 4 октября
В фильме Александра Горчилина наркотические трипы под техно сменяются суицидом, групповой секс — первым, добровольная сдача полиции — визитами на обряд крещения в церковь (с элементами саспенса!), а сепарация от родителей — непониманием, кто ты, чего хочешь и что можешь дать миру, кроме зарядки от айфона.
с 4 октября
Мюзикл Брэдли Купера с ним же и Леди Гагой в главных ролях. Некоторые сцены картины о восхождении юной суперзвезды снимались на концерте самой певицы. Также она настояла, чтобы все композиции в фильме были записаны вживую.
с 4 октября
Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, драмеди Спайка Ли с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Адамом Драйвером. Чернокожий полицейский и его белый напарник-еврей пытаются внедриться в Ку-Клукс-Клан. По окончании премьерного показа фильма сложная фестивальная публика удостоила режиссера шестиминутной овацией.
5-13 октября-января
Эрмитаж
14 картин из каждого музея (Эрмитажа и венского Художественно-исторического) объединятся в пары по признаку сопоставления: критерием станет или авторство одного живописца, или близость сюжетов, или композиционная общность. На вставке покажут картины Сандро Боттичелли, Якопо Тинторетто, Ханса Хольбейна, Франса Халса, Рембрандта, Николы Пуссена, Антуана Ватто.
с 5 октября
Главное нововведение сезона — не один, а три единовременных финала шоу. Режиссеры переработали структуру иммерсивного спектакля так, чтобы каждый зритель увидел постановку под новым углом и полностью проследил развитие запутанных сюжетных линий. В создании «Безликих» приняла участие международная команда: режиссер, продюсер и хореограф Мигель, американский режиссер Мия Занетти (театральная компания Journey Lab, Нью-Йорк), композитор, лидер группы Therr Maitz Антон Беляев и петербургский дизайнер Алина Герман. Сценарий шоу, написанный Мией Занетти, вдохновлен пьесой «Привидения» Генрика Ибсена.
5 октября
20:00
«Космонавт»
Группа Кирилла Иванова «Самое большое простое число» выступит с концертом-презентацией альбома «Мы не спали, мы снились!». Мы уже горим, как лампа в три миллиарда ватт, от нетерпения послушать его вживую.
5 октября
20:00
«Zal»
Хип-хопер из Бруклина Сидни Ройел Селби-третий (он же Desiigner), прославившийся хитом «Panda», выступит в пятницу в Петербурге. В свое время дебютанта заметил Kanye West, взяв на лейбл GOOD Music.
5-6 октября
20:30
«Родина»
В пятницу и субботу картины Андрея Звягинцева «Елена» и «Левиафан» снова покажут на большом экране в киноцентре «Родина». После каждого из показов пройдет встреча с режиссером.
5 октября
23:59
Stackenschneider
Первая вечеринка сезона из серии «Low Cost» от формации Roots United пройдет при участии владельца лейбла Prime Numbers британца Trus'me. В его дискографии числятся сотрудничество с техно-королями Клоком и Деттманном, а также ремиксы хип-хоп звезды Дам Фанка
6-6 октября-декабря
Итальянский кабинет Эрмитажа
Экспозиция-исследование творчества Микеланджело Буонарроти посвящена композиции «Распятие Христа» великого мастера и ее влиянию на искусство XVI – XVII столетий. На выставке зрители смогут оценить не только преемственность итальянских мастеров, но и работу эрмитажной лаборатории.
6-3 октября-января
Эрарта
Эрарта продолжит серию выставок, связанных с модой. На этот раз в экспозиции будут самые безумные и необычные костюмы созданные для международного конкурса дизайнеров, победителей которого ежегодно награждают в столице Новой Зеландии. Среди экспонатов: кокетливое платье из розового стеклопластика, «Американская мечта», напоминающая автомобиль 1950-х, наряд из ткани, папье-маше и проволоки, превращающий человека в фантастического жителя морских глубин; одеяние в форме готического замка и многое другое.
6-8 октября
«Аврора»
В память о покорившем Голливуд представителе чехословацкой Новой волны в «Авроре» покажут лучшие картины Милоша Формана, среди которых культовые «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей».
6 октября
23:00
«Union Bar»
В «Union Bar» пройдет вечеринка из серии Underground , запущенной когда-то в клубе «Грибоедов». Среди ее участников – хаус-коллектив с петербургской пропиской «Лауд», ставший героями октябрьского номера «Собака.ru».
6 октября
23:59
В субботу в «Mosaique» на вечеринке Defuse пройдет шоукейс английского лейбла «Cultivated Electronics», который в прошлом году отметил десять лет существования. Гостями станут его куратор – Sync 24 и молодой австралийский музыкант Jensen Interceptor.
7 октября
16:00
«Порт Севкабель»
Уже во второй раз в «Порт Севкабель» пройдет BYOB (Bring Your Own Beamer) — международный проект, который представляет из себя серию независимых выставок. Они с открытым участием и минимальным предварительным отбором. Зрители и художники не только увидят видео-проекции и световые инсталляции более 40 артистов, но и смогут посетить лекции и аудио-визиуальные перфомансы.
7 октября
18:00
Александринский театр
Для новой постановки на исторической сцене главный режиссер Александринки Николай Рощин выбрал «Сирано де Бержерака» неоромантика Эдмона Ростана – в современном подстрочном переводе. Заглавную роль исполнит Иван Волков, больше известен как театральный и кинокомпозитор. В качестве актера он выходит на сцену нечасто. Роль мятежного поэта – дебют артиста Волкова на сцене Александринки.
7-8 октября
Триумф феминизма – фильм с женщиной в роли Доктора Кто – выходит в российский прокат. Правда, всего на два дня. Загадочная девушка (Джоди Уиттакер), не способная вспомнить даже собственное имя, падает с ночного неба в графство Йоркшир.
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