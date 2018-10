7 октября 16:00 «Порт Севкабель»

Проект Bring Your Own Beamer



Уже во второй раз в «Порт Севкабель» пройдет BYOB (Bring Your Own Beamer) — международный проект, который представляет из себя серию независимых выставок. Они с открытым участием и минимальным предварительным отбором. Зрители и художники не только увидят видео-проекции и световые инсталляции более 40 артистов, но и смогут посетить лекции и аудио-визиуальные перфомансы.