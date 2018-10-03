Новый глава Петербурга – Александр Беглов. Кто он?
Сегодня Владимир Путин уволил губернатора города Георгия Полтавченко, занимавшего этот пост с 2011 года. Стать исполняющим обязанности главы Петербурга он предложил Александру Беглову. Рассказываем, кто он такой.
Губернатор Петербурга: до и после pic.twitter.com/qX9HxICAu3— Фёдор Горожанко (@goodfed) 3 октября 2018 г.
62-летний Александр Беглов родился в Баку – интересно, что его предшественник Георгий Полтавченко родом из этого же города. Он окончил профессионально-техническое училище и индустриально-педагогический техникум, после – Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал на ленинградских строительных предприятиях.
Его политическая карьера началась в 1989 году – тогда он стал заведующим сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС. Уже через год Беглов ушел из партии власти и вернулся к административной работе, став заместителем начальника Главного управления капитального строительства Исполкома Ленсовета. В этой должности он курировал жилищную застройку микрорайонов Купчино, Рыбацкое, Озеро Долгое, строительство Завода алюминиевых конструкций, городских очистных сооружений «Белая мель», Ольгинских очистных сооружений и водопроводно-насосной станции в Рыбацком.
В 1990-х Беглов был главным инженером и совладельцем германо-российского предприятия «Мелазель» — компания много работала с комитетом по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Владимир Путин.
После нескольких лет работы на административных должностях в исполкоме Ленсовета в конце 1990-х стал главой администрации Курортного района Петербурга. В заслуги того времени ему приписываются реконструкция площади Свободы с Сестрорецке, памятники-бюсты Петру I и создателю трехлинейной винтовки Мосину, фонтан, бьющий прямо из озера, отреставрированный фонтан «Девочка с рыбкой» в Зеленогорске.
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Георгий Полтавченко в Эрмитаже в день отставки. Фото: Фонтанка.ru
В 2002-2003 годах Беглов занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Назначить его своим заместителем Владимир Яковлев смог со второго раза, депутаты сначала отказались голосовать за кандидата, представленного как человека «неконфликтного, способного к конструктивному взаимодействию с различными ветвями госвласти города», но во втором туре передумали.
После ухода Яковлева в 2003 году в течение трех месяцев был исполняющим обязанности губернатора, после отдав пост победившей на выборах Валентине Матвиенко. В том же году он стал членом партии «Единая Россия», возглавив ее петербургское отделение.
В 2004 году стал помощником президента страны, в 2008 — заместителем руководителя администрации президента. Когда в 2011 году пост главы города покинула Валентина Матвиенко, Беглова называли одним из самых вероятных ее преемников, однако это место занял полпред по ЦФО Георгий Полтавченко. А в Центральный округ, в свою очередь, в 2012 году Владимир Путин назначил Александра Беглова.
В 2012 году Беглов представил докторскую диссертацию на тему «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов» — впрочем, с казаками он начал работать тремя годами ранее, когда стал председателем Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.
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Александр Беглов
Несмотря на работу в Москве, Беглов продолжал фактически жить в Петербурге, он активно участвовал в возрождении Кронштадтского Морского собора и Троице-Сергиевой лавры, за что дважды получил орден преподобного Сергия Радонежского I степени из рук патриарха Кирилла.
Вся семья Беглова связана со Смольным: его жена – глава комитета по делам записи актов гражданского состояния, дочь — начальник отдела юридического обеспечения Комитета по культуре, зять – председатель комитета по физической культуре и спорту.
В 2017 году назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.
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