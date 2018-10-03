Новый глава Петербурга – Александр Беглов. Кто он?

62-летний Александр Беглов родился в Баку – интересно, что его предшественник Георгий Полтавченко родом из этого же города. Он окончил профессионально-техническое училище и индустриально-педагогический техникум, после – Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал на ленинградских строительных предприятиях.

Его политическая карьера началась в 1989 году – тогда он стал заведующим сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС. Уже через год Беглов ушел из партии власти и вернулся к административной работе, став заместителем начальника Главного управления капитального строительства Исполкома Ленсовета. В этой должности он курировал жилищную застройку микрорайонов Купчино, Рыбацкое, Озеро Долгое, строительство Завода алюминиевых конструкций, городских очистных сооружений «Белая мель», Ольгинских очистных сооружений и водопроводно-насосной станции в Рыбацком.

В 1990-х Беглов был главным инженером и совладельцем германо-российского предприятия «Мелазель» — компания много работала с комитетом по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Владимир Путин.

После нескольких лет работы на административных должностях в исполкоме Ленсовета в конце 1990-х стал главой администрации Курортного района Петербурга. В заслуги того времени ему приписываются реконструкция площади Свободы с Сестрорецке, памятники-бюсты Петру I и создателю трехлинейной винтовки Мосину, фонтан, бьющий прямо из озера, отреставрированный фонтан «Девочка с рыбкой» в Зеленогорске.