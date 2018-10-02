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Главный синоптик Петербурга пообещал снег в октябре

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля. 

Как пишет "КП", синоптик также обещает утренние и ночные заморозки, которые начнутся с 20 октября в северных районах города. Тем не менее, как утверждает специалист, для Петербурга это норма. 

Ранее Колесов рассказал, что сентябрь этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе. 

Стало известно, какая зима ждет петербуржцев в этом году

Напомним, 19 сентября температура воздуха поднялась выше +23 градусов, обновив максимум 68-летней давности.  В этот же день в 1950 году столбик термометра достиг отметки  +22,4 градуса. «С 7 сентября это уже второй рекорд в этом очень теплом сентябре», — отметил синоптик.

В прошлом месяце также был зафиксирован приход короткого бабьего лета: температура воздуха 20 сентября составила от +20 до +22 градусов. Несмотря на благоприятную погоду, петербуржцам удалось заснять водяной смерч над Нарвским заливом в Ленобласти, а в середине сентября горожане стали свидетелями целой палитры природных катаклизмов, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу. 


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