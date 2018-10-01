Сентябрь 2018 года в Петербурге стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что сентябрь этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе.

Средняя температура в месяце достигла + 14,5 градусов. Столбик термометра показывал значения выше только в 1934 и 1938 годах. Рекорд сентябрь этого года не смог побить из-за значительного похолодания, которого наступило в последней декаде, пишет Колесов - среднемесячная температура понизилась на два градуса. Тем не менее, низкие температуры не помешали зацвести сирени 30 сентября в Красногвардейском районе города.