Сентябрь 2018 года в Петербурге стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что сентябрь этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе.
Средняя температура в месяце достигла + 14,5 градусов. Столбик термометра показывал значения выше только в 1934 и 1938 годах. Рекорд сентябрь этого года не смог побить из-за значительного похолодания, которого наступило в последней декаде, пишет Колесов - среднемесячная температура понизилась на два градуса. Тем не менее, низкие температуры не помешали зацвести сирени 30 сентября в Красногвардейском районе города.
Напомним, 19 сентября температура воздуха поднялась выше +23 градусов, обновив максимум 68-летней давности. В этот же день в 1950 году столбик термометра достиг отметки +22,4 градуса. «С 7 сентября это уже второй рекорд в этом очень теплом сентябре», — отметил синоптик.
В прошлом месяце также был зафиксирован приход короткого бабьего лета: температура воздуха 20 сентября составила от +20 до +22 градусов. Несмотря на благоприятную погоду, петербуржцам удалось заснять водяной смерч над Нарвским заливом в Ленобласти, а в середине сентября горожане стали свидетелями целой палитры природных катаклизмов, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.
Фото: @arsnevl
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.