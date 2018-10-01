На трассе М-11 Москва — Петербург строят первые в России криозаправки со сжиженным природным газом

На платной трассе М-11 Петербург-Москва начали строительство первых в России криозаправок со сжиженным природным газом (СПГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова.

Такие заправки в первую очередь покроют нужды большегрузов, а самый высокий эффект от криоАЗС, по словам Маркелова, достигается на междугородних и международных перевозках. Всего через четыре года на магистрали появятся шесть АЗС, первые из них начнут работать через два года. В «Газпроме» считают, что СПГ - самое экономичное и экологичное топливо на сегодняшний день. для сравнения, грузовой автомобиль расходует 8,9 рубля на километр с СПГ, с дизельным топливом - 17,8 рубля за километр.

Ранее стало известно о сроках открытия трассы М-11, которая свяжет две столицы. Ее планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

На новой трассе, которая будет начинаться у МКАД и заканчиваться у Кольцевой автодороги в Петербурге, построят от двух до пяти полос в каждую сторону. Автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 км/час, а стоимость проезда по всей дороге составит около двух тысяч рублей. Дорога между двумя столицами займет около пяти с половиной часов.