Статистика: в каких районах Петербурга самые высокие зарплаты

Управление Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти подсчитало, в каких районах самые высокие средние зарплаты. Данные опубликованы в бюллетене на сайте ведомства.

Оказалось, что больше всех зарабатывают горожане, которые работают в Петроградском районе. Их среднемесячная зарплата — 89 527 рублей. Неплохо получают и в Адмиралтейском районе — там зарплата составляет 87 090 рублей.

В Центральном, Василеостровском и Московском районах работники получают около 70 000 рублей. Самые низкие средние зарплаты в Кронштадтском районе - около 52 064 рублей.

Вот как выглядит полный список: