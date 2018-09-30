Статистика: в каких районах Петербурга самые высокие зарплаты
Управление Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти подсчитало, в каких районах самые высокие средние зарплаты. Данные опубликованы в бюллетене на сайте ведомства.
Оказалось, что больше всех зарабатывают горожане, которые работают в Петроградском районе. Их среднемесячная зарплата — 89 527 рублей. Неплохо получают и в Адмиралтейском районе — там зарплата составляет 87 090 рублей.
В Центральном, Василеостровском и Московском районах работники получают около 70 000 рублей. Самые низкие средние зарплаты в Кронштадтском районе - около 52 064 рублей.
Вот как выглядит полный список:
Специалисты также подсчитали среднемесячные зарплаты в Ленобласти. Самые высокие доходы в Сосновоборском районе — 68 980 рублей. Меньше всего получают в Лодейнопольском районе — там средняя зарплата составляет 33 175 рублей.
Ранее Петербург признали регионом с самыми быстрорастущими зарплатами.
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