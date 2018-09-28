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5 самых красивых заброшенных домов Петербурга

Далеко не все шедевры архитектуры в Петербурге находятся в надлежащем состоянии, многие здания приходят в упадок, декор разворовывают, а в некогда роскошных комнатах живут бездомные. Создатель портала о доходных домах города dohodnyedoma.ru Дмитрий Добродеев вместе с коллегой Антоном Алтуховым специально для «Собака.ru» выбрали пять самых вопиющих примеров: дома, которые нужно увидеть сейчас, потому что, возможно, скоро станет слишком поздно.

Дом Целибеева

Загородный проспект, дом 68

Доходный дом был возведен в 1847 году архитектором В.Е. Мортеном, а в 1904 перестроен в стиле модерн зодчим А.И. Ширшовым по заказу владельца Николая Целибеева – потомка известнейшей купеческой фамилии, подполковника.

Он не только привел в порядок хаотично, на его взгляд, стоящие на участке постройки (все они стали пятиэтажными), но и понизил подвальные перекрытия, чтобы лавкам на первом этаже было удобнее, а также декорировал фасады. Снаружи – торжественный декор с линейными сандриками на кронштейнах, богатыми наличниками (причем необычными – объединяющими несколько окон), фигурными подоконниками, аттиками, арками, пилястрами, розетками, филенками, лепными гирляндами, медальонами и маскаронами, прячущимися почти под самой крышей.

Угловой объем придает дому очертание корабля, во двор ведут чудом сохранившиеся кованые ворота с тонким растительным рисунком в том же стиле модерн. Лепными наличниками оформлены и дворовые фасады, что для доходных домов – большая редкость.

Здесь 28 января 1906 года открылись Высшие Женские политехнические курсы, ставшие первым в России высшим учебным техническим заведением для женщин, с 1918 года они стали Вторым Петроградским политехническим институтом. Здесь учили архитектуре, инженерно-строительному делу, химии и электромеханике, среди преподавателей были Леонтий Бенуа, Федор Лидваль и другие известные ученые. В 1924 году учебное заведение было упразднено, а сюда переехал рабфак Технологического института, после к нему присоединилось студенческое общежитие. С годами его переделали в коммунальные квартиры – их здесь было 30 штук.

В начале двухтысячных дом включили в список вновь выявленных объектов культурного наследия, а в 2006-м жильцов собрались выселить и открыть здесь гостиницу, но инвестор столкнулся с сопротивлением людей. В 2009-м его признали аварийным, а в 2017-м признали «полноценным» памятником (не «вновь выявленным» – это шаткий статус). Сейчас дом отдан под государственную программу «Молодежи – доступное жилье», но когда здесь начнется ремонт (и начнется ли) – пока неизвестно.

Доходный дом Басевича

Большая Пушкарская улица, дом 7

Доходный дом И.И. Басевича был построен в 1912 году гражданским инженером Алексеем Ивановичем Зазерским при непосредственном участии его коллеги-заказчика. Выразительная пластика фасада, чередование различных объемов эркеров, балконов и окон, фактурная штукатурка сочетались здесь с передовыми технологиями, по которым был построен дом: бетон изготавливался в бетономешалочных машинах, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что снижало вес постройки, в стенах была уложена скрытая электропроводка, были проведены телефонные линии.

До революции инженер-технолог Иссахар Исаакович Басевич был единственным владельцем дома, здесь же располагалась его строительно-техническая контора. После Декрета «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах» здание было национализировано, и его квартиры были переделаны под коммуналки, одну из них занимали Ясли №42, рассчитанные на 25 детей.

Пустеть дом начал в 2013 году, когда начались первые пожары, количество которых на данный момент уже не сосчитать. На данный момент он заколочен и пустует, только на первом этаже работает единственный магазин. По последним данным здание и прилегающий к нему участок планируют передать Петербургской Академии танца Бориса Эйфмана для реконструкции его под интернат и общежитие для учеников.

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Доходный дом Голике

Улица Тележная, дом 23

Дом из красного кирпича на Тележной был построен в 1901-м году, его владелец – один из создателей известной в те времена типографии «Голике и Вильбог», архитектор – Василий Шауб.

Сегодня состояние здания катастрофическое, полдома заваливается набок, в стенах есть трещины. По поводу их происхождения есть два мнения. Первое – что во время войны сюда попала бомба. Второе – что они образовались из-за смещения грунта при строительстве четвертой, оранжевой линии метро.

В 2008 году дом признали «аварийным и подлежащим сносу», но активисты боролись против его уничтожения. С 2010 до 2013 года шло его расселение, но незадолго до этого здесь заменили лифтовые шахты, из-за чего сейчас со стороны двора открывается фантасмагорическая картина: новые лифты на фоне выбитых окон. В 2010 году чиновники заявили, что снос все же не планируется, а в 2012 по решению Георгия Полтавченко строение передали в собственность города для государственных нужд, однако ремонт так и не начали – сейчас здесь живут бездомные.

Доходный дом Полотнова

Лиговский проспект, дом 251

В 1888 году владельцем участка по Лиговскому проспекту 251, на котором располагались двухэтажный дом с дворовыми флигелями, стал колпинский купец второй гильдии А. И. Полотнов. Аникита Исидорович был потомственным почетным гражданином города Колпино, общественным деятелем, на средства которого были открыты ночлежный дом и начальная школа для детей бедняков.

В 1911 году дом перешел во владение его родственнику Н.С. Полотнову, который заказал его перестройку. По проекту гражданского архитектора Н. И. Товтолеса возвели пятиэтажное здание в стиле модерн. Во многом именно трудами Николая Ивановича была сформирована историческая застройка этого района, и дом Полотнова занимает в ней особое место. Он выделяется красивым фасадом, украшенным фигурным полуциркульным фризом над окнами третьего этажа, оригинальными кованными решетками балконов, лепными гирляндами и отделкой глазурованным облицовочным кирпичом синего цвета. На первом этаже располагались магазины и торговые лавки, квартиры верхних этажей были приспособлены под сдачу в наем, поэтому также украшались и декорировались лепниной. В советское время здесь располагались коммунальные квартиры.

В 2000-х годах дом был расселен, его собирались переоборудовать под гостиницу, но по сей день он пустует.

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Дом Лялевича

Улица Розенштейна, дом 39

Дом построен по проекту петербургского архитектора польского происхождения Мариана Лялевича в 1902-1904 годах. В 1905 он принадлежал Абраму Юдовичу Энненбергу, затем право владения перешло к графине Софье Владимировне Гендриковой, после хозяйкой стала генеральша Варвара Степановна Манжелей.

Для Лялевича это была дебютная работа – в последующие годы он создал более десятка зданий в Петербурге: торговый дом Ф.Л.Мертенса, Сибирский торговый банк, кинотеатр «Паризиана» на Невском проспекте, а также одно из строений Сытного рынка и несколько доходных домов в стилях модерн и неоклассицизм.

Дом Лялевича был доминантой района, он логично вписывался в ансамбль с классическими доходными домами и краснокирпичными корпусами прядильной фабрики Клейбера и Товарищества резиновых изделий «Треугольник». По стилю это лаконичный модерн, композиционный центр — мощный объем с двумя «сторожевыми башнями», в который «вливаются» корпуса. 

Фасады протяженны, но не монотонны. Их оживляют лопатки, ризалиты с фронтонами, прорезанными трехчастными окнами, небольшими башенками, горизонтальными тягами, арочными нишами, образующими галерею. 

В 2006 году строения в округе начали сносить, чтобы возвести новые жилые здания, но дом Лялевича уцелел. В том же году его признали аварийным, а расселили в 2009. После этого он пережил больше десятка пожаров и пришел в окончательный упадок. В 2012-м его решили отдать под паркинг, но после продолжительной борьбы с активистами от проекта отказались.

Согласно письму КГИОП от 2015 года, дом не является объектом культурного наследия. Сейчас участок со зданием выставлен на торги за 100 млн рублей (интересно, что в 2017 он стоил 120 млн рублей).

Текст и фото: Дмитрий Добродеев, Антон Алтухов

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