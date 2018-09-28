5 самых красивых заброшенных домов Петербурга
Далеко не все шедевры архитектуры в Петербурге находятся в надлежащем состоянии, многие здания приходят в упадок, декор разворовывают, а в некогда роскошных комнатах живут бездомные. Создатель портала о доходных домах города dohodnyedoma.ru Дмитрий Добродеев вместе с коллегой Антоном Алтуховым специально для «Собака.ru» выбрали пять самых вопиющих примеров: дома, которые нужно увидеть сейчас, потому что, возможно, скоро станет слишком поздно.
Дом Целибеева
Загородный проспект, дом 68
Доходный дом был возведен в 1847 году архитектором В.Е. Мортеном, а в 1904 перестроен в стиле модерн зодчим А.И. Ширшовым по заказу владельца Николая Целибеева – потомка известнейшей купеческой фамилии, подполковника.
Он не только привел в порядок хаотично, на его взгляд, стоящие на участке постройки (все они стали пятиэтажными), но и понизил подвальные перекрытия, чтобы лавкам на первом этаже было удобнее, а также декорировал фасады. Снаружи – торжественный декор с линейными сандриками на кронштейнах, богатыми наличниками (причем необычными – объединяющими несколько окон), фигурными подоконниками, аттиками, арками, пилястрами, розетками, филенками, лепными гирляндами, медальонами и маскаронами, прячущимися почти под самой крышей.
Угловой объем придает дому очертание корабля, во двор ведут чудом сохранившиеся кованые ворота с тонким растительным рисунком в том же стиле модерн. Лепными наличниками оформлены и дворовые фасады, что для доходных домов – большая редкость.
Здесь 28 января 1906 года открылись Высшие Женские политехнические курсы, ставшие первым в России высшим учебным техническим заведением для женщин, с 1918 года они стали Вторым Петроградским политехническим институтом. Здесь учили архитектуре, инженерно-строительному делу, химии и электромеханике, среди преподавателей были Леонтий Бенуа, Федор Лидваль и другие известные ученые. В 1924 году учебное заведение было упразднено, а сюда переехал рабфак Технологического института, после к нему присоединилось студенческое общежитие. С годами его переделали в коммунальные квартиры – их здесь было 30 штук.
В начале двухтысячных дом включили в список вновь выявленных объектов культурного наследия, а в 2006-м жильцов собрались выселить и открыть здесь гостиницу, но инвестор столкнулся с сопротивлением людей. В 2009-м его признали аварийным, а в 2017-м признали «полноценным» памятником (не «вновь выявленным» – это шаткий статус). Сейчас дом отдан под государственную программу «Молодежи – доступное жилье», но когда здесь начнется ремонт (и начнется ли) – пока неизвестно.
Доходный дом Басевича
Большая Пушкарская улица, дом 7
Доходный дом И.И. Басевича был построен в 1912 году гражданским инженером Алексеем Ивановичем Зазерским при непосредственном участии его коллеги-заказчика. Выразительная пластика фасада, чередование различных объемов эркеров, балконов и окон, фактурная штукатурка сочетались здесь с передовыми технологиями, по которым был построен дом: бетон изготавливался в бетономешалочных машинах, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что снижало вес постройки, в стенах была уложена скрытая электропроводка, были проведены телефонные линии.
До революции инженер-технолог Иссахар Исаакович Басевич был единственным владельцем дома, здесь же располагалась его строительно-техническая контора. После Декрета «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах» здание было национализировано, и его квартиры были переделаны под коммуналки, одну из них занимали Ясли №42, рассчитанные на 25 детей.
Пустеть дом начал в 2013 году, когда начались первые пожары, количество которых на данный момент уже не сосчитать. На данный момент он заколочен и пустует, только на первом этаже работает единственный магазин. По последним данным здание и прилегающий к нему участок планируют передать Петербургской Академии танца Бориса Эйфмана для реконструкции его под интернат и общежитие для учеников.
Доходный дом Голике
Улица Тележная, дом 23
Дом из красного кирпича на Тележной был построен в 1901-м году, его владелец – один из создателей известной в те времена типографии «Голике и Вильбог», архитектор – Василий Шауб.
Сегодня состояние здания катастрофическое, полдома заваливается набок, в стенах есть трещины. По поводу их происхождения есть два мнения. Первое – что во время войны сюда попала бомба. Второе – что они образовались из-за смещения грунта при строительстве четвертой, оранжевой линии метро.
В 2008 году дом признали «аварийным и подлежащим сносу», но активисты боролись против его уничтожения. С 2010 до 2013 года шло его расселение, но незадолго до этого здесь заменили лифтовые шахты, из-за чего сейчас со стороны двора открывается фантасмагорическая картина: новые лифты на фоне выбитых окон. В 2010 году чиновники заявили, что снос все же не планируется, а в 2012 по решению Георгия Полтавченко строение передали в собственность города для государственных нужд, однако ремонт так и не начали – сейчас здесь живут бездомные.
Доходный дом Полотнова
Лиговский проспект, дом 251
В 1888 году владельцем участка по Лиговскому проспекту 251, на котором располагались двухэтажный дом с дворовыми флигелями, стал колпинский купец второй гильдии А. И. Полотнов. Аникита Исидорович был потомственным почетным гражданином города Колпино, общественным деятелем, на средства которого были открыты ночлежный дом и начальная школа для детей бедняков.
В 1911 году дом перешел во владение его родственнику Н.С. Полотнову, который заказал его перестройку. По проекту гражданского архитектора Н. И. Товтолеса возвели пятиэтажное здание в стиле модерн. Во многом именно трудами Николая Ивановича была сформирована историческая застройка этого района, и дом Полотнова занимает в ней особое место. Он выделяется красивым фасадом, украшенным фигурным полуциркульным фризом над окнами третьего этажа, оригинальными кованными решетками балконов, лепными гирляндами и отделкой глазурованным облицовочным кирпичом синего цвета. На первом этаже располагались магазины и торговые лавки, квартиры верхних этажей были приспособлены под сдачу в наем, поэтому также украшались и декорировались лепниной. В советское время здесь располагались коммунальные квартиры.
В 2000-х годах дом был расселен, его собирались переоборудовать под гостиницу, но по сей день он пустует.
Дом Лялевича
Улица Розенштейна, дом 39
Дом построен по проекту петербургского архитектора польского происхождения Мариана Лялевича в 1902-1904 годах. В 1905 он принадлежал Абраму Юдовичу Энненбергу, затем право владения перешло к графине Софье Владимировне Гендриковой, после хозяйкой стала генеральша Варвара Степановна Манжелей.
Для Лялевича это была дебютная работа – в последующие годы он создал более десятка зданий в Петербурге: торговый дом Ф.Л.Мертенса, Сибирский торговый банк, кинотеатр «Паризиана» на Невском проспекте, а также одно из строений Сытного рынка и несколько доходных домов в стилях модерн и неоклассицизм.
Дом Лялевича был доминантой района, он логично вписывался в ансамбль с классическими доходными домами и краснокирпичными корпусами прядильной фабрики Клейбера и Товарищества резиновых изделий «Треугольник». По стилю это лаконичный модерн, композиционный центр — мощный объем с двумя «сторожевыми башнями», в который «вливаются» корпуса.
Фасады протяженны, но не монотонны. Их оживляют лопатки, ризалиты с фронтонами, прорезанными трехчастными окнами, небольшими башенками, горизонтальными тягами, арочными нишами, образующими галерею.
В 2006 году строения в округе начали сносить, чтобы возвести новые жилые здания, но дом Лялевича уцелел. В том же году его признали аварийным, а расселили в 2009. После этого он пережил больше десятка пожаров и пришел в окончательный упадок. В 2012-м его решили отдать под паркинг, но после продолжительной борьбы с активистами от проекта отказались.
Согласно письму КГИОП от 2015 года, дом не является объектом культурного наследия. Сейчас участок со зданием выставлен на торги за 100 млн рублей (интересно, что в 2017 он стоил 120 млн рублей).
Текст и фото: Дмитрий Добродеев, Антон Алтухов
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