5 самых красивых заброшенных домов Петербурга

Дом Целибеева

Загородный проспект, дом 68

Доходный дом был возведен в 1847 году архитектором В.Е. Мортеном, а в 1904 перестроен в стиле модерн зодчим А.И. Ширшовым по заказу владельца Николая Целибеева – потомка известнейшей купеческой фамилии, подполковника.

Он не только привел в порядок хаотично, на его взгляд, стоящие на участке постройки (все они стали пятиэтажными), но и понизил подвальные перекрытия, чтобы лавкам на первом этаже было удобнее, а также декорировал фасады. Снаружи – торжественный декор с линейными сандриками на кронштейнах, богатыми наличниками (причем необычными – объединяющими несколько окон), фигурными подоконниками, аттиками, арками, пилястрами, розетками, филенками, лепными гирляндами, медальонами и маскаронами, прячущимися почти под самой крышей.

Угловой объем придает дому очертание корабля, во двор ведут чудом сохранившиеся кованые ворота с тонким растительным рисунком в том же стиле модерн. Лепными наличниками оформлены и дворовые фасады, что для доходных домов – большая редкость.

Здесь 28 января 1906 года открылись Высшие Женские политехнические курсы, ставшие первым в России высшим учебным техническим заведением для женщин, с 1918 года они стали Вторым Петроградским политехническим институтом. Здесь учили архитектуре, инженерно-строительному делу, химии и электромеханике, среди преподавателей были Леонтий Бенуа, Федор Лидваль и другие известные ученые. В 1924 году учебное заведение было упразднено, а сюда переехал рабфак Технологического института, после к нему присоединилось студенческое общежитие. С годами его переделали в коммунальные квартиры – их здесь было 30 штук.

В начале двухтысячных дом включили в список вновь выявленных объектов культурного наследия, а в 2006-м жильцов собрались выселить и открыть здесь гостиницу, но инвестор столкнулся с сопротивлением людей. В 2009-м его признали аварийным, а в 2017-м признали «полноценным» памятником (не «вновь выявленным» – это шаткий статус). Сейчас дом отдан под государственную программу «Молодежи – доступное жилье», но когда здесь начнется ремонт (и начнется ли) – пока неизвестно.