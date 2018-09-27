Отопительный сезон в Петербурге начнется в пятницу
Петербуржцы перестанут мерзнуть в своих квартирах с пятницы, 28 сентября. Смольный подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Это связано с холодной погодой и неутешительными прогнозами синоптиков: так, уже в эту субботу в Ленобласти ожидается первый осенний снег и заморозки до -1-3 градусов. По закону тепло в батареи пускают, если средняя температура воздуха плюс 8 и ниже или в город пришло резкое похолодание.
По данным председателя жилищного комитета Валерия Шияна, к отопительному сезону готовы 100 процентов домов в Петербурге. Еще 24 сентября в городе началось периодическое протапливание школ и детских садов.
Напомним, в ночь на 27 сентября уровень воды в реках и каналах Петербурга достиг 161 сантиметра. Накануне спасатели МЧС предупредили о наводнении, угроза которого возникла из-за шторма и ливней, обрушившихся на город. В связи с этим закрыли дамбу и несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург. Утром 27 сентября дамбу открыли, но представители КЗС сообщают, что из-за порывов ветра до 24 м/с сохраняется сохраняется сложная штормовая обстановка.
Накануне в Петербурге случился настоящий транспортный коллапс - по всему городу были зафиксированы многочисленные ДТП, ветер повалил деревья и светофоры. Погодный апокалипсис, однако, не помешал петербургскому канатоходцу пройти на высоте 15-этажного дома по тросу, натянутому между двумя многоэтажками на улице Ворошилова.
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