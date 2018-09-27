Отопительный сезон в Петербурге начнется в пятницу

Петербуржцы перестанут мерзнуть в своих квартирах с пятницы, 28 сентября. Смольный подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Это связано с холодной погодой и неутешительными прогнозами синоптиков: так, уже в эту субботу в Ленобласти ожидается первый осенний снег и заморозки до -1-3 градусов. По закону тепло в батареи пускают, если средняя температура воздуха плюс 8 и ниже или в город пришло резкое похолодание.

По данным председателя жилищного комитета Валерия Шияна, к отопительному сезону готовы 100 процентов домов в Петербурге. Еще 24 сентября в городе началось периодическое протапливание школ и детских садов.