Гид по Порту Севкабель: что уже открылось и чего мы ждем в главном общественном пространстве года

Набережная

Главное достижение команды «Порта» – открытый доступ к заливу, которых, как ни странно, в Петербурге не так много. На набережной уже сейчас есть газон, лавочки, деревянные наклоненные столбы, на которых можно загорать (мы верим в бабье лето!) – это, утверждают создатели, отсылка к Петропавловской крепости, на которой горожане регулярно принимают солнечные ванны стоя. Здесь же есть мороженица от группы «Меджикул», в которой, среди прочего, можно попробовать мороженое с просекко. Рядом возвели маяк дети из «Общества юных архитекторов» – деньги на него собрали с помощью краудфандинга.

В будущем набережную планируют удлинять в обе стороны. После того, как на территории морского порта перестанет действовать таможня, из «Порта» можно будет прогуляться до самого «Ленэкспо». Также в планах – два причала, от которых будут ходить небольшие суда до Новой Голландии и других креативных пространств города. На днях появится пандус для детских и инвалидных колясок, а чуть позже – большая детская площадка.