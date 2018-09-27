Гид по Порту Севкабель: что уже открылось и чего мы ждем в главном общественном пространстве года
Порт Севкабель в сентябре открылся для постоянного доступа. Здесь проходят фестивали и маркеты, можно поесть в кафе, но вокруг полным ходом продолжается ремонт – команда порта надеется, что старт ежедневной работы будет стимулировать арендаторов ускоряться. «Собака.ru» рассказывает, что уже есть, а что вскоре появится в самом интересном общественном пространстве этого года.
Порт Севкабель смог появиться благодаря владельцам одноименного завода – они решили отдать часть своей территории и устаревших зданий под общественное пространство. Управлением и концепцией развития занимается компания Miles & Yards, креативный директор проекта – Алексей Онацко, ранее он приложил руку к кластеру «Тайга», московским Flacon и кораблю «Брюсов». За архитектурные решения отвечает бюро «Хвоя» – молодые специалисты, вышедшие из «Студии 44» Никиты Явейна.
Территорию активно благоустраивают: вскоре здесь появятся фонари и лавочки из деревянных барабанов, будет создана большая парковка. Уже начал работу хостел NW Port, зимой откроется каток.
Набережная
Главное достижение команды «Порта» – открытый доступ к заливу, которых, как ни странно, в Петербурге не так много. На набережной уже сейчас есть газон, лавочки, деревянные наклоненные столбы, на которых можно загорать (мы верим в бабье лето!) – это, утверждают создатели, отсылка к Петропавловской крепости, на которой горожане регулярно принимают солнечные ванны стоя. Здесь же есть мороженица от группы «Меджикул», в которой, среди прочего, можно попробовать мороженое с просекко. Рядом возвели маяк дети из «Общества юных архитекторов» – деньги на него собрали с помощью краудфандинга.
В будущем набережную планируют удлинять в обе стороны. После того, как на территории морского порта перестанет действовать таможня, из «Порта» можно будет прогуляться до самого «Ленэкспо». Также в планах – два причала, от которых будут ходить небольшие суда до Новой Голландии и других креативных пространств города. На днях появится пандус для детских и инвалидных колясок, а чуть позже – большая детская площадка.
Граффити
В «Порту» есть пять масштабных муралов, все они были созданы к фестивалю Present Perfect, после чего их решено было оставить. Их авторы – московский любитель геометрических паттернов Alexey KIO, молодой фигуративный автор Александр Демкин (DYOMA21) из Рязани, Андрей Бергер (ABER) из Барнаула и галерейный художник Илья Гришаев, который создал единственную монохромную инсталляцию.
НИИ
В красно-кирпичном здании НИИ на территории Порта сейчас идет активный ремонт: здесь появятся офисы и апартаменты, в которых будут жить обычные петербуржцы – всего 30 лофтов, но все они уже сданы. На первом этаже через две недели откроется бар «Мачты», а немного позже – Kuta bar с хорошим вином и кухней острова Бали. Их соседями станет «Маркет-Бир» – совместный проект московской команды МаркетБир и питерской Chuck Family, где будут кормить стейками и поить стаутом.
Фудкорт
На территории фудкорта уже работают два заведения: Easy Hummus и Meat Up Burgers. В первом готовят хумус по аутентичному рецепту – владелец кафе семь лет жил в Израиле. Во втором предлагают классические американские бургеры: с мясом, курицей, вегетарианский и с жюльеном из лисичек, а вскоре появятся острый, сырный, с креветками, крабом. Через две недели откроется кафе «Укроп» с вегетарианской едой и смузи, Devil Tako и Plov One Love сейчас работают по выходным, но скоро начнут кормить посетителей ежедневно. У всех заведений этой зоны есть двери, которые ведут в большую ивент-площадку – во время мероприятий их будут открывать, и за едой не нужно будет выходить на улицу.
Корпус 40Б
Самое большое здание комплекса, по первому этажу которого сейчас катаются скейтеры – это корпус 40Б. Здесь появится контейнерный центр для шоурумов и магазинов, вокруг которого посадят зимний сад. Также в здании разместится большой ресторан, название которого пока не разглашается, большой частный Музей освоения и исследования Арктики, выставочное пространство, музей науки, зона коворкинга. К следующему лету планируют открыть смотровую площадку и ивент-зону на крыше. Из этого корпуса выходит «нога» – консоль, по которой раньше подавали кабель на грузовые корабли. Тут организуют смотровую площадку со стеклянной стеной и видом на залив.
УКТ
Здание справа от входа называется УКТ или участок кабельной тары – это основная ивент-площадка «Порта». В ближайшее время на ней пройдут фестиваль бездомных животных «Держи лапу» (29-30 сентября), «Маркет у моря» 13-14 октября, Big Resale Weekend – первый городской фестиваль осознанного потребления в сфере моды (27-28 октября), вечеринка Beat Film Festival, старт «Бегущего города», перфоманс ОМ с Олегом Куликом, микро Comic Con. Через месяц планируется запустить еще и лекционную программу – возможно, повторится программа туристического агенства Чиптрип, в рамках которой о своих приключениях рассказывали путешественники, появится спортивная программа, танцевальные мастер-классы.
Котельная
Ивент-площадка сообщается с клубом КПД – во время больших мероприятий проход открывают для посетителей. КПД стал идеологическим преемником «DOT» — заведения в промышленной Гавани, которое славилось затяжными техно-вечеринками по 30 часов.
Также в котельной — ближайшем к входу здании — уже начали варить пиво в «Пивмастерии 17М»: учат пивоварению и созданию собственного торгового знака для продажи в городах России. Свой филиал здесь же откроет лаборатория Вайнштефан – самые известные пивовары Германии. Через два месяца на втором этаже откроется еще паб, в котором будут пиво и закуски.
Вместе с ними располагаются и офисы: команды Порта Севкабель, Покраса Лампаса, Сергея Картонщика – он делает из картона декорации, маски, проводит мастер-классы, ювелирная мастерская, Neonov – делает неоновые вывески и для Новой Голландии, и для Пышечной на Большой Конюшенной, бренд керамики в скандинавском стиле под заказ SYD.
Здание А
В здании, которое откроется только через полтора месяца, появится кофейня «Правда кофе», кондитерская с фитопродуктами «Базиль», столовая от «Фудпро», пиццерия с упором на пинсы, которая будет проводить детские мастерклассы, Surf Coffe, оптика Radius 58, детский коворкинг, в котором родители смогут работать, пока за их детьми будут присматривать, школа иностранных языков, фотостудия. Ведутся переговоры с баром Holy Water, который закрылся на улице Некрасова и сейчас подыскивает себе новое место.
Фото: Виталий Коликов
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