Стало известно, какая зима ждет петербуржцев в этом году

Гидрометцентр России выпустил вероятностный прогноз до начала весны. Согласно нему, зима в Петербурге будет холодной, но без аномалий.

Температура воздуха в октябре будет немного ниже обычного, в ноябре будет холоднее, чем в 2017 году. Напомним, в Петербурге средняя дневная температура в ноябре составляет два градуса тепла, в декабре -2,3 градуса, в январе -5,1.

Согласно прогнозу, в декабре, январе и феврале существенных отклонений от нормы не предвидится. Помимо этого ожидается, что весна придет в Петербург раньше — в марте ожидается температура выше нормы. Ранее стало известно, когда в городе начнут периодическое протапливание - соответствующее распоряжение Комитет по энергетике и инженерному обеспечению дает исходя из актуального прогноза погоды.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 19 сентября побило температурный рекорд. Так тепло не было 68 лет. До этого специалист пообещал приход короткого бабьего лета: температура воздуха 20 сентября составит от +20 до +22 градусов. Несмотря на благоприятную погоду, на этой неделе петербуржцам удалось заснять водяной смерч над Нарвским заливом в Ленобласти, а на прошлой неделе горожане стали свидетелями целой палитры природных катаклизмов, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.

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