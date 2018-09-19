Главный синоптик Петербурга: сентябрь вновь побил температурный рекорд. Так тепло не было 68 лет

Сентябрьская погода в Петербурге вновь побила температурный рекорд. Такого тепла не было с 1950 года. Об этом в своем Facebook сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

19 сентября температура воздуха поднялась выше +23 градусов, обновив максимум 68-летней давности. В этот же день в 1950 году столбик термометра достиг отметки +22,4 градуса. «С 7 сентября это уже второй рекорд в этом очень теплом сентябре», — отметил синоптик.

Ранее Колесов пообещал приход короткого бабьего лета: температура воздуха 20 сентября составит от +20 до +22 градусов. Несмотря на благоприятную погоду, на этой неделе петербуржцам удалось заснять водяной смерч над Нарвским заливом в Ленобласти, а на прошлой неделе горожане стали свидетелями целой палитры природных катаклизмов, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.

Фото: @smelov.photo