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Видео: смерч над Нарвским заливом в Ленобласти

Очевидцы сняли смерч над Нарвским заливом в Ленинградской области. Видео опубликовано в группе "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы" "Вконтакте".

На кадрах видно, как водитель подъезжает к воздушному вихрю, чтобы сделать видео. Воронка оказалась прямо над его машиной. 

Напомним, вечером в воскресенье, 16 сентября, петербуржцы стали свидетелями сразу нескольких природных явлений, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.

Несмотря на природные катаклизмы, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что с 19 по 21 сентября горожане смогут насладиться резким потеплением. 


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