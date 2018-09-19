Видео: смерч над Нарвским заливом в Ленобласти

Очевидцы сняли смерч над Нарвским заливом в Ленинградской области. Видео опубликовано в группе "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы" "Вконтакте".

На кадрах видно, как водитель подъезжает к воздушному вихрю, чтобы сделать видео. Воронка оказалась прямо над его машиной.