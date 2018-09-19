Видео: смерч над Нарвским заливом в Ленобласти
Очевидцы сняли смерч над Нарвским заливом в Ленинградской области. Видео опубликовано в группе "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы" "Вконтакте".
На кадрах видно, как водитель подъезжает к воздушному вихрю, чтобы сделать видео. Воронка оказалась прямо над его машиной.
Напомним, вечером в воскресенье, 16 сентября, петербуржцы стали свидетелями сразу нескольких природных явлений, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.
Несмотря на природные катаклизмы, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что с 19 по 21 сентября горожане смогут насладиться резким потеплением.
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