Во дворе на Васильевском острове нашли мраморную скульптуру из дворца князя Алексея Александровича
Создательница паблика о петербургских парадных Ксения Сидорина нашла в одном из дворов Васильевского острова мраморную скульптуру древнегреческой музы комедии Талии. Изначально о происхождении памятника она не знала (версий было много) и обратилась в мастерскую, у которой стояла скульптура.
Резидент мастерской рассказал, что, скорее всего, Талия родом из дворца великого князя Алексея Александровича («Алексеевский дворец»), который располагается на Мойке, 122. Сейчас там находится Санкт-Петербургский дом музыки. Дворец был построен в 1882—1885 годах, и сейчас является объектом культурного наследия федерального значения.
Во время Октябрьской революции скульптура лишилась головы и бубна и, в конце концов, ее оставили на улице. «Кто-то из людей культуры увидел это и организовал транспортировку в тихий двор на острове, где она с тех пор и стоит», - пишет Сидорина.
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Ксения Сидорина
Автор самого честного Instagram о петербургских парадных
Я думаю, что для Петербурга история с внезапным нахождением подобных скульптур не уникальна. Тут памятники на каждом шагу — просто обычно мы их не замечаем. Талию бы тоже не замечали – если бы нам не стало ну очень интересно, откуда она взялась.
У нас на одном Смоленском лютеранском кладбище есть три уникальных скульптуры музейного уровня. Они в довольно плачевном состоянии — стоят под дождями и крошатся. Музей городской скульптуры, наверное, этой историей заинтересуется, соберет информацию и решит, что делать с ней дальше.
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