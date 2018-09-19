Во дворе на Васильевском острове нашли мраморную скульптуру из дворца князя Алексея Александровича

Резидент мастерской рассказал, что, скорее всего, Талия родом из дворца великого князя Алексея Александровича («Алексеевский дворец»), который располагается на Мойке, 122. Сейчас там находится Санкт-Петербургский дом музыки. Дворец был построен в 1882—1885 годах, и сейчас является объектом культурного наследия федерального значения.

Во время Октябрьской революции скульптура лишилась головы и бубна и, в конце концов, ее оставили на улице. «Кто-то из людей культуры увидел это и организовал транспортировку в тихий двор на острове, где она с тех пор и стоит», - пишет Сидорина.

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