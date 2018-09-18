Главный синоптик Петербурга пообещал резкое потепление в ближайшие дни
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал в ближайшие дни резкое потепление. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По его словам, с 19 сентября начнется короткий теплый период, который продлится до 21 сентября. Столбик термометра поднимется до 20 градусов, осадков не ожидается.
В субботу, 22 сентября, день будет «похожим на бабье лето», но, по словам синоптика, выходной омрачится кратковременными дождями. Колесов также отметил, что, как правило, такие теплые осенние периоды длятся 7-10 дней, но придет ли хорошая погода в Петербург повторно, пока неизвестно.
«Возможно, дальше и установится антициклон, который принесет снова теплые деньки», – отметил специалист.
Ранее Главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан о ветре и ливнях, которые обрушатся на город 18 сентября.
Напомним, вечером в воскресенье, 16 сентября, петербуржцы стали свидетелями сразу нескольких природных явлений, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу. На прошлой неделе штормовой ветер, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС, повалил несколько деревьев. Его скорость достигает 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с, а в петербургских реках поднялся уровень воды.
Помимо этого на прошлой неделе над озером в Ленобласти наблюдали полярное сияние - из-за мощной вспышки на Солнце.
Фото: @smelov.photo
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