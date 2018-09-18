Главный синоптик Петербурга пообещал резкое потепление в ближайшие дни

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал в ближайшие дни резкое потепление. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По его словам, с 19 сентября начнется короткий теплый период, который продлится до 21 сентября. Столбик термометра поднимется до 20 градусов, осадков не ожидается.

В субботу, 22 сентября, день будет «похожим на бабье лето», но, по словам синоптика, выходной омрачится кратковременными дождями. Колесов также отметил, что, как правило, такие теплые осенние периоды длятся 7-10 дней, но придет ли хорошая погода в Петербург повторно, пока неизвестно.

«Возможно, дальше и установится антициклон, который принесет снова теплые деньки», – отметил специалист.

Ранее Главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан о ветре и ливнях, которые обрушатся на город 18 сентября.