На станции «Беговая» после ремонта валится плитка

Пассажиры недавно открытой станции метро «Беговая» в Петербурге заметили то, что от стены в вестибюле отвалилась плитка. В группе «ДТП и ЧП. Петербург» в соцсети «Вконтакте» выложили фотографию, на которой видно, как на полу оказались четыре куска плитки.

«Клей для плитки не выдержал ту самую плитку в вестибюле „Беговой“. Вот так у нас новые станции делают», — пишут комментаторы в сети. В паблике предположили, что строители нарушили технологию при выполнении облицовочных работ.