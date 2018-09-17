На станции «Беговая» после ремонта валится плитка
Пассажиры недавно открытой станции метро «Беговая» в Петербурге заметили то, что от стены в вестибюле отвалилась плитка. В группе «ДТП и ЧП. Петербург» в соцсети «Вконтакте» выложили фотографию, на которой видно, как на полу оказались четыре куска плитки.
«Клей для плитки не выдержал ту самую плитку в вестибюле „Беговой“. Вот так у нас новые станции делают», — пишут комментаторы в сети. В паблике предположили, что строители нарушили технологию при выполнении облицовочных работ.
Станцию «Беговая» открыли к ЧМ в мае. Как и «Новокрестовская», она является станцией мелкого заложения. Имеет четыре яруса, соединенных между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения.
12 июля на станции метро «Беговая» очевидцы заметили, как по стенам льется вода. Очевидцы также обратили внимание на полиэтилен, которым словно попытались прикрыть место «пробоины».
Напомним, 18 июля «Беговой» и «Новокрестовской» возобновились ремонтные работы. Строители не могли продолжить работу во время ЧМ — они были запрещены.
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