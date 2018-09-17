Ливень, шторм, град, смерч и радуга — посмотрите, что происходило в Петербурге 16 сентября
Вечером в воскресенье, 16 сентября, петербуржцы стали свидетелями сразу нескольких природных явлений, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.
Очевидцы группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщили о граде в Красногвардейском районе. Горожане также видели тучу, похожую на шкваловый ворот или грозовой вал. Прохождение такой облачности, как шкваловый ворот, связано с усилением ветра у земли до 10-15 м/с, иногда выше 20 м/с.
Рядом с Финским заливом на границе с Эстонией видели смерч. с заливом видели смерч. Точно такой же наблюдали в начале августа. Буйство природы закончилось радугой.
В понедельник, 17 сентября, погода в Петербурге будет облачная, но с небольшими прояснениями.
Ранее штормовой ветер, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС, повалил несколько деревьев. Его скорость достигает 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с, а в петербургских реках поднялся уровень воды.
Помимо этого на прошлой неделе над озером в Ленобласти наблюдали полярное сияние - из-за мощной вспышки на Солнце.
Фото: Максим Чеб, Алексей Итальянкин, Дарина Александровна, Руслан Прихненко, "Фонтанка"
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