Ливень, шторм, град, смерч и радуга — посмотрите, что происходило в Петербурге 16 сентября

Рядом с Финским заливом на границе с Эстонией видели смерч. с заливом видели смерч. Точно такой же наблюдали в начале августа. Буйство природы закончилось радугой.

В понедельник, 17 сентября, погода в Петербурге будет облачная, но с небольшими прояснениями.