Уикенд в Петербурге с 13 по 16 сентября

13 сентября 19:00 театр «Мастерская»

Спектакль «Дачная трилогия»



«Дачную трилогию» Карло Гольдони – первую премьеру нового сезона «Мастерской» – никак нельзя назвать затасканной нашим театром. Полностью ее никто не ставил, довольствуясь лишь первой частью. И кому же, как не итальянскому режиссеру Альберто Романо Кавекки (к тому же ученику Анатолия Васильева!), работать с сочинениями одного из лучших комедиографов всех времен и народов. Романтические перипетии юных влюбленных, запутавшихся в чувствах друг к другу, он прочтет так, словно они придуманы Чеховым.