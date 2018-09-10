В Петербург придут дожди

Всю неделю в Петербурге будут дожди и похолодание, сообщает Гидрометцентр России.

Во вторник, 12 сентября, столбик термометра будет держаться на уровне +21 градуса, но уже к 13 сентября опустится до 17 градусов. Такая температура воздуха сохранится до воскресенья, 16 сентября.

Практически всю неделю синоптики прогнозируют дожди.

Ранее МЧС по Петербургу предупредило горожан о тумане в понедельник, 10 сентября. Водителям порекомендовали быть аккуратнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим.