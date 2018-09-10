В Петербург придут дожди
Всю неделю в Петербурге будут дожди и похолодание, сообщает Гидрометцентр России.
Во вторник, 12 сентября, столбик термометра будет держаться на уровне +21 градуса, но уже к 13 сентября опустится до 17 градусов. Такая температура воздуха сохранится до воскресенья, 16 сентября.
Практически всю неделю синоптики прогнозируют дожди.
Ранее МЧС по Петербургу предупредило горожан о тумане в понедельник, 10 сентября. Водителям порекомендовали быть аккуратнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Напомним, в субботу в Петербурге прошла сильная гроза. Молния ударила в самое высокое здание города - «Лахта-Центр». Момент удалось заснять на видео.
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Фото: @smelov.photo
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