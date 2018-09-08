В историческом здании Никольского рынка в Петербурге откроют отели

На территории бывшего Никольского рынка открылся комплекс «Никольские ряды», который включает в себя 4-звездочную гостиницу Holiday Inn Express на 244 номера и 3-звездочный отель MEININGER на 158 номеров. Также в «Никольских рядах» есть ресторан, пишет «Петербургский дневник».

7 сентября комплекс приехал оценить губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он отметил, что застройщик не только воссоздал исторический облик здания, но и наполнил его новым содержанием. В «Никольских рядах» сохранился внутренний двор с большим открытым пространством.

В обязанности застройщика входит не только восстановление, но и дальнейшее приспособление комплекса для современного использования. Отмечается, что номера в гостиницах будут отличатся доступными ценами.