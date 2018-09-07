Лев Лурье, Павел Пригара, Геннадий Смирнов и другие петербуржцы – о том, зачем участвовать в акции памяти жертв Блокады

Директор ЦВЗ «Манеж»

Вопрос «cтоит ли принимать участие» у нас не возникал: мы живем в Петербурге, у меня самого есть семейные истории, связанные с блокадой и войной в целом. Во многих культурах произнесение имен усопших соединяет нас с ними, на это мгновение они будто оживают, становятся частью нашей жизни – которой на самом деле и являются. Мы все находимся в непрерывном потоке времени и событий, и все, что происходило раньше, на нас непосредственно влияет. Установление этой связи, в том числе и вербальной, кажется нам важным – особенно в тот день, когда началась череда трагических и очень важных для нашего города событий.

Любой разговор об этой теме, воспоминания и внимание имеет смысл: неважно, сделано это на уровне государства или квартиры. Этот проект, конечно, очень искренний, а официальные праздники часто становятся формальными. Здесь есть элемент личного, почти частного разговора.

Самим форматом проекта предусмотрено, что любой прохожий, оказавшись рядом, может присоединиться к акции. При этом произносимые имена привязаны к месту, мы будем зачитывать фамилии тех, кто жил у Исаакиевской площади, на Конногвардейском бульваре, недалеко от Манежа, что тоже придает личное звучание. Я надеюсь, люди будут принимать участие в акции, потому что для человека важно чувствовать свою причастность к истории. Это событие – размышление о прошлом, настоящем и будущем, том, из чего мы состоим.