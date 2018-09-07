Лев Лурье, Павел Пригара, Геннадий Смирнов и другие петербуржцы – о том, зачем участвовать в акции памяти жертв Блокады
8 сентября — в день начала блокады Ленинграда — в Петербурге пройдет акция «День памяти». Все желающие зачитают имена тех, кто погиб в тех страшных событиях, в Русском музее, Эрмитаже, ЦВЗ «Манеж», школах, библиотеках и университетах. Лев Лурье, Олег Басилашвили, Павел Пригара, Борис Аверин и другие петербуржцы рассказали, почему в этой акции должен принять участие каждый.
Геннадий Смирнов
Актер, блогер
Блокада кажется мне главным событием в истории города. Невозможно считать себя петербуржцем, если ты не помнишь о тех страшных днях и не думаешь о людях, которые тогда погибли. Для меня это важнейшая часть петербургской самоидентификации.
За этой акции нет никакой ни политической, ни пропагандистской идеи, она не против чего-то. Мы все – и те, кто будет читать, и те, кто будет слушать – пытаемся продлить жизнь умершим. Когда мы произносим их имена, они возвращаются на наши улицы и набережные. Этот символический смысл очень важен, городу это необходимо, мы должны сохранять нашу уникальность, ценность Петербурга.
Лев Лурье
Организатор акции «День памяти»
Блокада Ленинграда — вторая по числу жертв гуманитарная катастрофа за всю мировую историю. Это трагедия, с которой все мы, ленинградцы, живем. Нет в нашем обществе устоявшихся традиций поминовения павших, когда же мы произносим имя умершего человека — поминаем его, сохраняем память о нем, это наш перед ним долг. Проект Дня Памяти должен был быть реализован еще в прошлом году, однако тогда по многим причинам это не получилось, а в этом году, «Комитет 8 сентября», руководители и организаторы, встретили такую мощную общественную поддержку, что не сделать его стало невозможно.
Кроме огромного числа простых горожан, откликнулось уже более 60 площадок по всему городу (и это число продолжает расти), не остались равнодушными многие знаменитые люди города — проект поддержал Михаил Пиотровский, он будет читать списки в дворе Эрмитажа, Олег Басилашвили, Сергей Шнуров.
Павел Пригара
Директор ЦВЗ «Манеж»
Вопрос «cтоит ли принимать участие» у нас не возникал: мы живем в Петербурге, у меня самого есть семейные истории, связанные с блокадой и войной в целом. Во многих культурах произнесение имен усопших соединяет нас с ними, на это мгновение они будто оживают, становятся частью нашей жизни – которой на самом деле и являются. Мы все находимся в непрерывном потоке времени и событий, и все, что происходило раньше, на нас непосредственно влияет. Установление этой связи, в том числе и вербальной, кажется нам важным – особенно в тот день, когда началась череда трагических и очень важных для нашего города событий.
Любой разговор об этой теме, воспоминания и внимание имеет смысл: неважно, сделано это на уровне государства или квартиры. Этот проект, конечно, очень искренний, а официальные праздники часто становятся формальными. Здесь есть элемент личного, почти частного разговора.
Самим форматом проекта предусмотрено, что любой прохожий, оказавшись рядом, может присоединиться к акции. При этом произносимые имена привязаны к месту, мы будем зачитывать фамилии тех, кто жил у Исаакиевской площади, на Конногвардейском бульваре, недалеко от Манежа, что тоже придает личное звучание. Я надеюсь, люди будут принимать участие в акции, потому что для человека важно чувствовать свою причастность к истории. Это событие – размышление о прошлом, настоящем и будущем, том, из чего мы состоим.
Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа
Уничтожение имени – главный способ уничтожения вечной жизни человека. Возрождение всех тех, кто погиб в блокаду, через имя и его произнесение – это магический совершенно ритуал. Думаю, что все мы должны прийти, присутствовать, слышать, слушать, читать.
Нина Попова
Директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Это старый обычай – вспоминать тех, с кем ты связан прошлой жизнью, рождением и смертью. С этого начинается человеческое существование независимо от религии, в любом обществе, с самых давних времен. Так, мне кажется, видела мир Ахматова, которая писала: «Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет». Сегодня ощущение жизни отдельного человека заслонено цифрами, громадами, историей миллионов, а важно начать с одной жизни – ее потери и обретения. Нас закидали криками про победу и лозунгами вроде «Можем повторить». Но нельзя жить только победным кличем, это отроческое, мальчишеское сознание. Взрослый человек не может на этом остановиться. У петербуржцев есть потребность вспомнить имена тех, кто мучительно умирал в этом городе. Мне как человеку, родившемуся в Ленинграде, это важно и дорого.
Олег Басилашвили
Актер
Мы по-прежнему в долгу перед нашими мертвецами. Можно выбрать любую из площадок – их более тридцати – и прийти с именами своих близких или прочитать имена незнакомых людей, оставивших свои жизни в этом аду. Чтобы ужас не повторялся, его надо помнить, а погибших – оплакивать. 8 сентября не только день нашей скорби, но и день единения, день, когда мы вместе.
Борис Аверин
Филолог, профессор СПбГУ
Из страшной трагедии, произошедшей в нашем городе, сделали какие-то конфетные фантики, прославляя подвиги. Люди выживали, а вся эта героика только обижает и оскорбляет их память. У Сокурова есть фильм «Читаем блокадную книгу», в котором он показывает документальные кадры, а потом – невероятный фейерверк на Дворцовой площади в честь дня снятия Блокады. И в этом есть неправда, потому что гораздо важнее слезы и память. В акции «День памяти» есть искренность, уважение и понимание великой трагедии. Она появилась, потому что за организацию взялся умный человек, который задумался о том, как мы можем помянуть эти 600 000 погибших в жутких мучениях людей.
Моя сестра жила в Ленинграде в Блокаду, и я как-то ее спросил: «А правда, что во время Блокады кошек ели?» Она ответила: «Глупости, их съели в первый месяц, во второй – собак, а потом началось что-то ужасное».
«Блокада — комплекс переживаний, от которых люди стремятся уйти»
Анастасия Принцева об общегородской акции памяти
Александр Кармаев
Вице-президент по коммуникациям Mail.Ru Group
Лично я, надеюсь, смогу принять участие в акции, зачитав вместе с единомышленниками имена погибших во время Блокады в одном из домов родного для меня города. Как справедливо заметил Лев Лурье: «Слушатели не нужны, нужны соучастники». Форма, предложенная организаторами, важна, потому что позволяет, произнеся каждое имя, сделать память об этом ужасном времени своей частью, более личной. Что касается поддержки социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» этой истории – я думаю, помимо того, что офисы обеих компаний находятся в Санкт-Петербурге и тема очень близка для моих коллег, это еще и отвественность таких популярных ресурсов – участвовать в подобных акциях. Социальные сети позволяют пользователям делиться всем спектром эмоций, и будет правильно, если 8 сентября в этот трагический не только для ленинградцев, но и для всей нашей страны день, мы сможем и в этом пространстве быть настоящими.
Информацию о том, как и где принять участие в проекте, можно найти на сайте акции.
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