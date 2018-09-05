В Петербурге на Троицком мосту исторические плафоны заменили на энергосберегающие

Петербуржцы известны своим трепетным отношением к историческому наследию города. Так, в июне художник Юрий Осинин самостоятельно заменил 25 табличек на петербургских мостах — вместо некачественных металлических он в своей мастерской сделал керамические с классическим петербургским шрифтом и оформлением. За это журнал «Собака.ru» наградил его премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Выбор города».

Позже на инициативу Осинина отреагировал «Мостотрест» и уже в июле заказал у городского энтузиаста еще 34 вывески — теперь официальные. «Собака.ru» рассказала, почему это важная для Петербурга деталь, достойная внимательного отношения.

Фото: Катя Бокучава