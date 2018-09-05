В Петербурге на Троицком мосту исторические плафоны заменили на энергосберегающие
В Петербурге на Троицком мосту исторические матовые плафоны заменили на энергосберегающие. На это обратила внимание и написала пост у себя в Facebook написала ресторатор Катя Бокучава.
После звонка ресторатора в приемную главного архитектора города, КГИОП и другие инстанции Бокучава выяснила, что мера временная и плафоны вернут после окраски фонарей моста.
Петербуржцы известны своим трепетным отношением к историческому наследию города. Так, в июне художник Юрий Осинин самостоятельно заменил 25 табличек на петербургских мостах — вместо некачественных металлических он в своей мастерской сделал керамические с классическим петербургским шрифтом и оформлением. За это журнал «Собака.ru» наградил его премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Выбор города».
Позже на инициативу Осинина отреагировал «Мостотрест» и уже в июле заказал у городского энтузиаста еще 34 вывески — теперь официальные. «Собака.ru» рассказала, почему это важная для Петербурга деталь, достойная внимательного отношения.
Фото: Катя Бокучава
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