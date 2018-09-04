Стало известно, когда откроют скоростную трассу М11 Москва – Петербург

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о сроках открытия платной скоростной трассы М-11, которая свяжет Петербург и Москву. Ее планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

На новой трассе, которая будет начинаться у МКАД и заканчиваться у Кольцевой автодороги в Петербурге, построят от двух до пяти полос в каждую сторону. Автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 км/час, а стоимость проезда по всей дороге составит около двух тысяч рублей. Дорога между двумя столицами займет около пяти с половиной часов.

После того, как откроют М-11, уже существующая трасса М-10 «Россия» (и частично исчерпавшая свою пропускную способность) станет ее бесплатным дублером. На данный момент, по словам Дитриха, в эксплуатацию введены лишь два участка М-11: с 543-го по 646-й км в Новгородской области и с 646-го по 684-й км в Ленинградской области.