Лахта Центр запустил онлайн-трансляцию с высоты 360 метров

Башню введут в эксплуатацию в 2018 году, после чего туда заедет штаб-квартира «Газпрома». Общая площадь небоскреба составляет около 400 тыс. м2. Строительство началось в 2012 году. В октябре 2017 года небоскреб преодолел отметку 384 м и стал самым высоким в Европе, проектная высота здания составляет 462 м.