Лахта Центр запустил онлайн-трансляцию с высоты 360 метров
Лахта Центр запустил онлайн-трансляцию с высоты 360 метров, откуда открывается головокружительный вид на Петербург. Трансляция доступна на Youtube.
Камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители небоскреба. Оставшаяся часть шпиля станет техническим пространством. Лахта Центр — самый высокий небоскреб Европы.
Башню введут в эксплуатацию в 2018 году, после чего туда заедет штаб-квартира «Газпрома». Общая площадь небоскреба составляет около 400 тыс. м2. Строительство началось в 2012 году. В октябре 2017 года небоскреб преодолел отметку 384 м и стал самым высоким в Европе, проектная высота здания составляет 462 м.
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