Уикенд в Петербурге с 30 августа по 2 сентября
Благотворительные фестивали «Антон тут рядом» и «Упсала-цирка», концерт Майка Шиноды из Linkin Park, а также фильм «Настройщик» с Ренатой Литвиновой снова на большом экране – как провести первые выходные осени (и последние будни лета).
29 августа
19:30
СКК
Концерт Роджера Уотерса
Один из отцов-основателей Pink Floyd приедет с презентацией недавно вышедшей пластинки «Is This the Life We Really Want?», но на 80% его шоу будет состоять из классических пинкфлойдовских хитов.
Один из отцов-основателей Pink Floyd приедет с презентацией недавно вышедшей пластинки «Is This the Life We Really Want?», но на 80% его шоу будет состоять из классических пинкфлойдовских хитов.
с 30 августа
Фильм «2001 год: Космическая одиссея» / 2001: A Space Odyssey
В честь 90-летия Стэнли Кубрика и 50-летия его культовой картины «Космическую Одиссею» снова покажут в кинотеатрах – в формате IMAX. Речь идет о «невосстановленной» 70-миллиметровой пленочной копии. Ее ценность в том, что она воссоздает опыт, который зрители испытали в 1968 году. В мае эту же версию показали на Каннском кинофестивале.
В честь 90-летия Стэнли Кубрика и 50-летия его культовой картины «Космическую Одиссею» снова покажут в кинотеатрах – в формате IMAX. Речь идет о «невосстановленной» 70-миллиметровой пленочной копии. Ее ценность в том, что она воссоздает опыт, который зрители испытали в 1968 году. В мае эту же версию показали на Каннском кинофестивале.
с 30 августа
Фильм «Как женить холостяка» / Destination Wedding
Ромком от подюсера «Безумцев» Виктора Левина с Киану Ривзом и Вайноной Райдер. Закоренелых холостяков Фрэнка и Линдси сводят вместе на свадьбе, но путь к взаимным чувствам, как водится, будет тернист.
Ромком от подюсера «Безумцев» Виктора Левина с Киану Ривзом и Вайноной Райдер. Закоренелых холостяков Фрэнка и Линдси сводят вместе на свадьбе, но путь к взаимным чувствам, как водится, будет тернист.
с 30 августа
Фильм «Гоголь. Страшная месть»
Третья (и заключительная) часть амбициозного киносериала про Николая Гоголя (Александр Петров), то и дело падающего в трансцендентные обмороки писаря с литературным дарованием, должна выйти в августе. На «ТВ-3» все эпизоды франшизы покажут лишь в конце года.
Третья (и заключительная) часть амбициозного киносериала про Николая Гоголя (Александр Петров), то и дело падающего в трансцендентные обмороки писаря с литературным дарованием, должна выйти в августе. На «ТВ-3» все эпизоды франшизы покажут лишь в конце года.
с 30 августа
Фильм «Нас не догонят» / Joueurs
В чувственной мелодраме о превратностях любви звезда «Нимфоманки» Стэйси Мартин доказывает давно известный тезис, что не стоит связываться с плохими парнями. Особенно, когда они страдают игроманией.
В чувственной мелодраме о превратностях любви звезда «Нимфоманки» Стэйси Мартин доказывает давно известный тезис, что не стоит связываться с плохими парнями. Особенно, когда они страдают игроманией.
30 августа
10:00
Универмаг Au Pont Rouge
Открытие Au Pont Rouge Gallery
С четверга на втором этаже универмага заработает его именная картинная галерея. В рамках проекта будут выставлять работы современных художников. Первую групповую выставку «Сад земных наслаждений» откроют мастер перфоманса Алан Хатагты и финалистка международного художественного конкурса в Тайване «Art Revolution Taipei» (A.R.T.) Катерина Бородавченко.
С четверга на втором этаже универмага заработает его именная картинная галерея. В рамках проекта будут выставлять работы современных художников. Первую групповую выставку «Сад земных наслаждений» откроют мастер перфоманса Алан Хатагты и финалистка международного художественного конкурса в Тайване «Art Revolution Taipei» (A.R.T.) Катерина Бородавченко.
31-2 августа-сентября
«Пассаж»
Фестиваль «Искусство книги. Книги об искусстве»
С 31 августа по 2 сентября в «Пассаже» пройдет первый фестиваль «Искусство книги. Книги об искусстве». Главная галерея станет стендом для издательств, а с лекциями выступят историк архитектуры Борис Кириков, искусствовед Иван Чечот, архитектурный критик Мария Элькина и Заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.
С 31 августа по 2 сентября в «Пассаже» пройдет первый фестиваль «Искусство книги. Книги об искусстве». Главная галерея станет стендом для издательств, а с лекциями выступят историк архитектуры Борис Кириков, искусствовед Иван Чечот, архитектурный критик Мария Элькина и Заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.
31 августа
20:00
крыша Hi-Hat
Концерт «Моя Мишель»
Инди-поп группа Татьяны Ткачук в пятницу споет на крыше Hi-Hat хиты про «Химию», «Дуру» и «Ванюшу». Самый лучший способ проводить это лето.
Инди-поп группа Татьяны Ткачук в пятницу споет на крыше Hi-Hat хиты про «Химию», «Дуру» и «Ванюшу». Самый лучший способ проводить это лето.
31 августа
20:00
«А2»
Концерт Майка Шиноды
Вокалист и гитарист Майк Шинода, один из основателей Linkin Park, приедет с концертом в Петербург. Он исполнит как хиты группы, так и треки с сольного альбома и пластинки «One More Light Live», посвященной памяти Честора Беннингтона.
Вокалист и гитарист Майк Шинода, один из основателей Linkin Park, приедет с концертом в Петербург. Он исполнит как хиты группы, так и треки с сольного альбома и пластинки «One More Light Live», посвященной памяти Честора Беннингтона.
31 августа
20:300
киноцентр «Родина»
Спецпоказ фильма «Настройщик»
Журнал «Искусство кино» и киноцентр «Родина» покажут на большом экране фильм «Настройщик», одну из главных ролей в котором играет Рената Литвинова. Сеанс посвящен памяти великой женщины-режиссера Киры Муратовой. Ее не стало в июне этого года.
Журнал «Искусство кино» и киноцентр «Родина» покажут на большом экране фильм «Настройщик», одну из главных ролей в котором играет Рената Литвинова. Сеанс посвящен памяти великой женщины-режиссера Киры Муратовой. Ее не стало в июне этого года.
1-2 сентября
Экскурсии по довлатовским местам
В субботу и воскресенье в честь дня рождения писателя Дом культуры Льва Лурье проведет десять бесплатных экскурсий «По следам Довлатова». Участники пройдут его привычной дорогой в школу и увидят квартиру, из которой литератор отправился на Запад. Гиды – Софья Лурье, Татьяна Мучник и Елена Боброва. Расписание прогулок можно узнать здесь.
В субботу и воскресенье в честь дня рождения писателя Дом культуры Льва Лурье проведет десять бесплатных экскурсий «По следам Довлатова». Участники пройдут его привычной дорогой в школу и увидят квартиру, из которой литератор отправился на Запад. Гиды – Софья Лурье, Татьяна Мучник и Елена Боброва. Расписание прогулок можно узнать здесь.
1 сентября
21:00
«Родина»
Спецпоказ фильма «Субмарина»
Трогательный инди-фильм о взрослении 15-летнего Оливера Тейта, триумфатор фестиваля в Торонто 2010 года, вернется на один день на большой экран. 1 сентября картину покажут в киноцентре «Родина» – на языке оригинала с субтитрами.
Трогательный инди-фильм о взрослении 15-летнего Оливера Тейта, триумфатор фестиваля в Торонто 2010 года, вернется на один день на большой экран. 1 сентября картину покажут в киноцентре «Родина» – на языке оригинала с субтитрами.
2 сентября
12:00
Новая Голландия
Фестиваль «Антон тут рядом»
Ежегодный благотворительный праздник фонда Любови Аркус «Выход в Петербурге» соберет отличную компанию: от ироничной инди-группы «Комсомольск»и фри-джаз экспериментаторов All In Orchestra до композитора Владимира Мартынова.
Ежегодный благотворительный праздник фонда Любови Аркус «Выход в Петербурге» соберет отличную компанию: от ироничной инди-группы «Комсомольск»и фри-джаз экспериментаторов All In Orchestra до композитора Владимира Мартынова.
2 сентября
12:00
Свердловская наб., 44
«Книжная реальность»
Совместный благотворительный опен-эйр «Упсала-Цирка» и издательства «Поляндрия» не только про музыку Миши Мищенко и Mistervolk, но и перфоманс от сапсерферов, а также фляки и сальто самых лучших хулиганов.
Совместный благотворительный опен-эйр «Упсала-Цирка» и издательства «Поляндрия» не только про музыку Миши Мищенко и Mistervolk, но и перфоманс от сапсерферов, а также фляки и сальто самых лучших хулиганов.
2 сентября
12:00
Юсуповский сад
Научный пикник проекта «Университет детей»
Образовательный проект «Университет детей» проведет в воскресенье фестиваль-пикник в Юсуповском саду. На нем создатели паблика «Лентач» расскажут про онтологию мемов. Также с лекциями выступят Александр Мурашев, автор книги «Другая школа», Филипп Дзядко, главный редактор проекта Arzamas, Кирилл Загустин, создатель телеграм-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» и другие. За музыку отвечают группы «СБПЧ» и «Аигел»
Образовательный проект «Университет детей» проведет в воскресенье фестиваль-пикник в Юсуповском саду. На нем создатели паблика «Лентач» расскажут про онтологию мемов. Также с лекциями выступят Александр Мурашев, автор книги «Другая школа», Филипп Дзядко, главный редактор проекта Arzamas, Кирилл Загустин, создатель телеграм-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» и другие. За музыку отвечают группы «СБПЧ» и «Аигел»
2 сентября
12:00
Летний сад
Фестиваль «Музеи – детям»
В воскресенье в Летнем саду десятки больших и не очень музеев города устроят познавательный праздник для детей. В программе – мастер-классы по созданию волшебных открыток, рассказ о любимом животном Малевича, розыгрыши призов.
В воскресенье в Летнем саду десятки больших и не очень музеев города устроят познавательный праздник для детей. В программе – мастер-классы по созданию волшебных открыток, рассказ о любимом животном Малевича, розыгрыши призов.
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