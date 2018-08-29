с 30 августа

Фильм «2001 год: Космическая одиссея» / 2001: A Space Odyssey



В честь 90-летия Стэнли Кубрика и 50-летия его культовой картины «Космическую Одиссею» снова покажут в кинотеатрах – в формате IMAX. Речь идет о «невосстановленной» 70-миллиметровой пленочной копии. Ее ценность в том, что она воссоздает опыт, который зрители испытали в 1968 году. В мае эту же версию показали на Каннском кинофестивале.